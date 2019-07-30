«В него вселилась мумия отца»: в Екатеринбурге учитель информатики до смерти замучил 17-летнего племянника

История насчитывает множество случаев, когда люди кардинально меняли свою жизнь, побывав в путешествии. Кто-то ставит перед собой амбициозные цели и задачи, а другие начинают изучать языки. Но для екатеринбуржца Алексея Зуева долгожданная поездка в Таиланд обернулась помутнением рассудка, которое привело к непоправимым последствиям.

ПРИХОДИ В ГОСТИ. ЧАЙ ПОПЬЕМ, И КОМПЬЮТЕР ПОИГРАЕМ

К своим 38 годам Алексей Зуев добился в жизни немногого: комната в квартире матери на окраине города в поселке Рудном, образование учителя информатики и скудный заработок в сервисе по ремонту компьютерной техники. Женат Алексей не был, детей не имел. В качестве первой поездки за границу было выбрано популярное у россиян направление – Таиланд. На путевку он копил почти два года, экономить приходилось буквально на всем.

Долгожданная поездка была запланирована на октябрь: двухнедельный отдых под пальмами, свежие фрукты, теплое море, солнце и песок. Все о чем только может мечтать житель Урала, когда дома уже лежит снег. Вырвавшись на море, Зуев начал активно постить фотографии с пляжа в соцсетях. Родне он тоже говорил, что на отдыхе у него все хорошо.

Алексей Зуев на отдыхе в Таиланде. Через две недели он вернется в Россию и убьет ни в чем невинного мальчика. Фото: соцсети

Но две недели пролетели слишком быстро, чтобы Алексей сумел смириться с серыми буднями по возвращению домой. Мать сразу же заметила изменения в его поведении, сын стал более раздражительным и каждый вечер прикладывался к бутылке.

В первые же выходные после отпуска у Зуева возникла возможность, как следует покуролесить – пожилая мать уехала в санаторий. Но оставалось выбрать собутыльника, и здесь выбор пал на 17-летнего племянника, сына родной сестры Максима (имя ребенка изменено – прим.ред.).

Подросток с радостью согласился навестить дядю, тем более что тот сказал, что привез из Таиланда подарки.

- Приезжай с ночевкой. Чай попьем и в компьютер поиграем, а утром вернешься к маме, - написал вечером пятницы, 2 ноября, Зуев.

ОБМОТАЛ СКОТЧЕМ И ПРОЛОМИЛ ЧЕРЕП

На следующее утром сестра Зуева не могла дозвониться до сына. Старший брат на связь тоже не выходил. Обеспокоенная женщина поехала в поселок Рудный к Алексею домой, но квартира была заперта. Материнское сердце чувствовало неладное, и женщина вызвала полицию и МЧС, и уже через час в присутствии сотрудников патрульно-постовой службы полиции дверь была вскрыта. То, что все присутствующие увидели внутри квартиры, повергло их в шок. Обои были заляпаны кровью, а в воздухе чувствовался запах газа. Самая дальняя комната больше напоминала камеру пыток: изуродованное тело Максима было обмотано скотчем, руки мальчика были закованы в наручниках, а череп был проломлен. Позже оперативники обратили внимание на пустую бутылку водки и две рюмки.

На месте убитого мальчика мог оказаться любой другой знакомый Зуева. Фото: соцсети

- Экспертиза показала, что несовершеннолетнему были нанесены множественные колото-резанные раны, а также повреждения головы в результате ударов слесарным молотком. От полученных травм он скончался на месте, - рассказала «Комсомолке» старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Вера Клементьева.

Пока полицейские приходили в себя от увиденного, сотрудники МЧС искали утечку газа. Оказалось, что газовый шланг был протянут с кухни до ванной комнаты и закреплен под дверью. Таким образом, санузел превратился в бомбу замедленного действия.

Вскоре силовики добрались и до самого Зуева, он лежал в наполненной водой ванне, истекая кровью. Когда он увидел перед собой полицейских, то попытался покончить с собой. На первый же вопрос о том, зачем он убил племянника, Алексей ответил: «Он плохо меня слушался».

РЫЧАЛ НА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Следствие по делу длилось почти девять месяцев. На допросах у следователя Зуев вел себя неадекватно: рычал, кричал или просто отказывался давать показания против себя. В итоге следователи отправили Зуева на психиатрическую экспертизу. А Алексей в свою очередь заявил врачам, что в племянника вселилась мумия его умершего отца.

- Тогда было принято решение о переводе обвиняемого в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Стационарная экспертиза доказала его невменяемость. В момент совершения преступления и по настоящее время мужчина страдает хроническим психическим расстройством, - добавила старший следователь Клементьева.

Зуев никогда не имел проблем с законом. Он часто отдыхал на природе и любил путешествовать по горам Урала. Фото: соцсети

В настоящее время Алексей до сих пор находится на лечении. В исследовательском центре он будет находиться вплоть до суда. Его обвиняют в «Убийстве», а также «В незаконном хранении боеприпасов» - в ходе обысков у него нашли патроны для отечественных винтовок образца 1908 года.