2019-04-01T18:11:10+03:00
Происшествия

Одного внука убил, двоих похитил: подробности задержания пьяного деда-лихача в Свердловской области

Пенсионер пытался скрыться на автомобиле, но его поймали по ориентировке
Лев ИСТОМИН
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Стражи порядка поймали лихача и спасли двух детей. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиСтражи порядка поймали лихача и спасли двух детей. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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Настоящую погоню пришлось устроить свердловским гаишникам, чтобы задержать пенсионера, которого подозревают в жестком убийстве маленького внука.

Трагедия приключилась 29 марта этого года, когда в одном из домов поселка Гагарка под Екатеринбургом было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения. Под подозрение попал его дед 1952 года рождения, который исчез вместе с двумя другими внуками 5 и 7 лет.

Было известно, что мужчина мог направиться по Серовскому тракту в Североуральский городской округ, в одном из поселков которого он проживает. На трассе Екатеринбург-Серов дежурил наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Рината Галимзянова и старшего лейтенанта полиции Алексея Соколова. Они были сориентированы на розыск автомобиля «Лада Гранта» белого цвета.

- В 17 часов поступила информация из Дежурной части о плане "Перехват" по машине "Лада Гранта" белого цвета, которая двигалась со стороны Екатеринбурга в неизвестном направлении. Водитель похитил детей и подозревается в убийстве еще одного ребенка, - рассказывают сотрудники ГИБДД.

Подробности задержания деда-лихача на свердловской трассе.Видео: ГИБДД по Свердловской области

Буквально через несколько минут после получения ориентировки поступил телефонный звонок от начальника ГИБДД Кушвы майора полиции Николая Вохмянина с указанием – переместиться в район 183 километра трассы, чтобы не дать пенсионеру свернуть на дорогу в сторону поселка Баранчинский.

По пути к указанному месту наряд заметил указанный автомобиль. Была включена световая и звуковая сигнализации, после чего началась погоня. На 186 километре трассы машину удалось остановить, прижав ее к обочине.

В салоне на заднем сидении были найдены два ребенка, которые были пристегнуты ремнями безопасности. Детей доставили в городскую больницу Кушвы, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

От пенсионера во время задержания сильно пахло алкоголем, его передали полицейским. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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