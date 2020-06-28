Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 июня 2020: еще 223 человек поправились

На Среднем Урале накануне количество пациентов с COVID-19 снова выросло. На этот раз болезнь подтвердилась у 216 человек. Ровно половину всех новых случаев выявили в столице Урала — городе Екатеринбурге. Здесь коронавирус нашли у 113 человек.

Другие 113 случаев подтвердились у жителей Артемовского, Артинского, Арамильского и Ачитского городских округов. А также Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.

Фото: yandex.ru

- Всего в регионе зарегистрировано 12093 случая новой коронавирусной инфекции, - уточняют в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с болезнью. - Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Количество пациентов с COVID-19 в состоянии средней тяжести — 608. Остальные в удовлетворительном состоянии. При этом накануне смогли отправиться домой еще 223 человек. Их выписали. Таким образом общее количество вылечившихся пациентов составило 7009. Но есть и плохие новости. Накануне было зарегистрировано еще пять новых случаев смерти от коронавируса. Общее количество умерших теперь составляет 90 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько уральцев протестируют на антитела к COVID-19 и по какому принципу отбираются кандидаты: объясняет Роспотребнадзор

С 24 июня в Екатеринбурге и Свердловской области началось бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Проводит его региональный Роспотребнадзор. Тестирование продлится ровно неделю, сейчас подать заявку уже нельзя. Каждому отдельному участнику результат исследование может сказать, есть ли у него иммунитет к коронавирусу – то есть встречался ли он уже с ней, или нет. (Подробнее)