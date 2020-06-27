Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 июня 2020: очередные послабления на фоне голосования
В Екатеринбурге и Свердловской области на 27 июня 2020 года специалисты подтвердили 193 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 163 случая приходятся на столицу Среднего Урала. Также в инфекционные отделения больниц поступили пациенты из Первоуральска, Нижнего Тагила, Ревды и других населенных пунктов региона.
Вот уже несколько дней число выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших за сутки. Всего на утро 27 июня из уральских больниц домой выписали 6 786 человек, 290 из них – за сутки.
На сегодняшний день 131 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии. Из них 59 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 636 пациентов находятся в состоянии средней тяжести (-30 за последние сутки), остальные чувствуют себя удовлетворительно.
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В пятницу, 26 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об очередных послаблениях, которые вводятся в регионе. Так, в области разрешили работать автошколах, библиотекам и магазинам, площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Также членам спортивных клубов разрешили тренировки на базах учреждений.
Отметим, что в Екатеринбурге и Свердловской области с четверга идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Только в первый день голосования свое волеизъявление выразили больше 211 тысяч жителей региона, это больше 6% от общего количества граждан, имеющих право голоса на Среднем Урале.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 27 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Всего на данный момент под наблюдением медиков в Свердловской области находятся 23 710 человек. С начала пандемии подтверждено 11 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией:
Екатеринбург – 7 837
Нижний Тагил – 502
Верхняя Пышма – 354
Березовский – 268
Первоуральск – 240
Каменск-Уральский и Каменский район – 153
Невьянск – 140
Полевской – 118
Ревда – 117
Реж и Режевской район – 108
Красноуфимск и Красноуфимский район – 98
Камышлов и Камышловский район – 95
Нижнесергинский район – 94
Белоярский район – 93
Среднеуральск – 90
Краснотурьинск – 86
Ирбит и Ирбитский район – 85
Сысерть и Сысертский район – 81
Серов – 78
Артемовский – 77
Асбест – 77
Арамиль – 65
Верхотурье – 60
Кушва – 53
Туринск – 45
Богданович, Новоуральск, Сухой Лог – по 40
Талицкий район – 39
Дегтярск – 37
Североуральск – 35
Алапаевск, Алапаевский район и Верхнее Дуброво – по 27
Заречный – 25
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Горноуральский ГО – 24
Шаля – 21
Верхняя Салда – 20
Красноуральск – 19
Кировград – 18
Тавда – 18
Бисертский ГО – 16
Нижняя Салда – 16
Пышминский район – 15
Ачит, Тугулым – по 14
Качканар и Нижняя Тура – по 13
Карпинск и Новая Ляля – по 10
Верхняя Тура и Уральский – по 9
Ивдель, Лесной, Староуткинск – по 8
Рефтинский – 6
Байкалово и Верх-Нейвинский – по 5
Верхний Тагил и поселок городского типа Малышева – по 4
Свободный – 3
Волчанск, Гари, Слободо-Туринский район – по 2
Пелым, Сосьва - по 1
Обсерватор в Екатеринбурге – 8
Также – 201 человек из других регионов России
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ИСТОЧНИК KP.RU
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