2020-06-26T18:14:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 июня 2020: очередные послабления на фоне голосования

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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На Урале сохраняется достаточно сложная эпидемиологическая обстановкаНа Урале сохраняется достаточно сложная эпидемиологическая обстановкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области на 27 июня 2020 года специалисты подтвердили 193 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 163 случая приходятся на столицу Среднего Урала. Также в инфекционные отделения больниц поступили пациенты из Первоуральска, Нижнего Тагила, Ревды и других населенных пунктов региона.

Вот уже несколько дней число выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших за сутки. Всего на утро 27 июня из уральских больниц домой выписали 6 786 человек, 290 из них – за сутки.

На сегодняшний день 131 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии. Из них 59 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 636 пациентов находятся в состоянии средней тяжести (-30 за последние сутки), остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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В пятницу, 26 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об очередных послаблениях, которые вводятся в регионе. Так, в области разрешили работать автошколах, библиотекам и магазинам, площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Также членам спортивных клубов разрешили тренировки на базах учреждений.

Отметим, что в Екатеринбурге и Свердловской области с четверга идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Только в первый день голосования свое волеизъявление выразили больше 211 тысяч жителей региона, это больше 6% от общего количества граждан, имеющих право голоса на Среднем Урале.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 27 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 27 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Всего на данный момент под наблюдением медиков в Свердловской области находятся 23 710 человек. С начала пандемии подтверждено 11 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

Екатеринбург – 7 837

Нижний Тагил – 502

Верхняя Пышма – 354

Березовский – 268

Первоуральск – 240

Каменск-Уральский и Каменский район – 153

Невьянск – 140

Полевской – 118

Ревда – 117

Реж и Режевской район – 108

Красноуфимск и Красноуфимский район – 98

Камышлов и Камышловский район – 95

Нижнесергинский район – 94

Белоярский район – 93

Среднеуральск – 90

Краснотурьинск – 86

Ирбит и Ирбитский район – 85

Сысерть и Сысертский район – 81

Серов – 78

Артемовский – 77

Асбест – 77

Арамиль – 65

Верхотурье – 60

Кушва – 53

Туринск – 45

Богданович, Новоуральск, Сухой Лог – по 40

Талицкий район – 39

Дегтярск – 37

Североуральск – 35

Алапаевск, Алапаевский район и Верхнее Дуброво – по 27

Заречный – 25

Зачем в условиях COVID-19 проводить парад Победы в Екатеринбурге и устраивать голосование за поправки в Конституцию: отвечает вице-губернатор Свердловской области

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Горноуральский ГО – 24

Шаля – 21

Верхняя Салда – 20

Красноуральск – 19

Кировград – 18

Тавда – 18

Бисертский ГО – 16

Нижняя Салда – 16

Пышминский район – 15

Ачит, Тугулым – по 14

Качканар и Нижняя Тура – по 13

Карпинск и Новая Ляля – по 10

Верхняя Тура и Уральский – по 9

Ивдель, Лесной, Староуткинск – по 8

Рефтинский – 6

Байкалово и Верх-Нейвинский – по 5

Верхний Тагил и поселок городского типа Малышева – по 4

Свободный – 3

Волчанск, Гари, Слободо-Туринский район – по 2

Пелым, Сосьва - по 1

Обсерватор в Екатеринбурге – 8

Также – 201 человек из других регионов России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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