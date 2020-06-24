2020-06-24T20:04:28+03:00
Спорт

При пустых трибунах: «Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

Встреча двух команд состоялась лишь с третьей попытки
Евгений СТОЯНОВ
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Матч проходил в Ярославле. Фото: ФК "Урал"Матч проходил в Ярославле. Фото: ФК "Урал"
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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» наконец-то сыграл с ярославским «Шинником». Встреча закончилась в пользу уральцев – 2:0. Таким образом, «Урал» вышел в 1/2 финала Олимп-Кубка России.

До этого матч сегодняшних соперников откладывался два раза. Первая игра должна была состояться еще 4 марта, но матч пришлось перенести из-за ужасного качества поля. Вторая попытка была предпринята 18 марта. Тогда команды должны были сойтись на «Арене Химки», но матч вновь был отменен – на этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции. И вот настала очередь попытаться провести этот поединок вновь.

По решению клуба и властей региона, матч в Ярославле проходил без зрителей.

На матч вышел Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса. Фото: ФК "Урал"

На матч вышел Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса. Фото: ФК "Урал"

Первая удачная голевая атака произошла на 16-й минуте встречи. Вратарю "Ярославля" удалось отразить удар полузащитника "Урала", вошедшего в штрафную. Но тут же результативный удар головой нанес Юрий Бавин – 1-0.

На на 77-й минуте "Урал" оказался в большинстве, так как игроку "Шинника" показали красную карточку. Воспользоваться численным преимуществом "шмели" смогли уже через несколько минут. На 80-й минуте Рафал Аугустыняк получил мяч из-за пределов штрафной, обыграл защитников и результативно пробил в угол – 0-2.

Теперь "Уралу" предстоит побороться за выход в финал c подмосковными "Химками".

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Григорий Иванов рассказал, что поддержать «Урал» в матче с «Шинником» в Ярославль прилетели около 100 болельщиков уральского клуба. Иванов считает, что вернуть им потраченные на поездку деньги вряд ли получится (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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