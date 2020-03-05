«Ущерб будет в несколько миллионов»: президент «Урала» - о сумме, которую клуб потерял из-за ужасного поля в Ярославле

Накануне стало известно о том, что в Ярославле отменили матч четвертьфинала Кубка России по футболу между местным «Шинником» и «Уралом». Причина – ужасное поле стадиона, где должна была пройти игра. Очевидно, что на таком газоне играть нельзя и травмоопасно. В итоге матч между командами перенесли на 18 марта, а «Урал» из Ярославля вылетел на следующую игру, которая пройдет в Сочи. Часть расходов по организации матча, согласно регламенту, «Уралу» должен компенсировать «Шинник» и РФС.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» президент ФК «Урал» рассказал, что точная сумма ущерба пока неизвестна.

- Пока точный ущерб считает бухгалтерия. Но, думаю, она будет приличная, так как поездка всегда обходится нам в несколько миллионов, - уточнил президент «Урала».

Также Григорий Иванов рассказал, что поддержать «Урал» в матче с «Шинником» в Ярославль прилетели около 100 болельщиков уральского клуба. Иванов считает, что вернуть им потраченные на поездку деньги вряд ли получится. Но клуб не бросит своих фанатов.

- Мы все равно будем стараться как-то помочь нашим болельщикам. Сейчас, например, мы забрали с собой четверых болельщиков, которые решили лететь из Ярославля в Сочи. Всего же в Ярославль прилетело около 100 наших болельщиков. Мы все равно будем стараться как-то им все это компенсировать. Кого-то будем брать с собой бесплатно в поездки, может быть, сделаем для них какие-то бесплатные билеты на футбол, - уточнил Иванов.

Мы все будем с них возмещать. Наша команда еще даже не долетела до Сочи.

Президент «Урала» рассказал, что внятного ответа от «Шинника» по поводу поля до сих пор не последовало.

Григорий Иванов не понимает, почему "Шинник" заранее не сказал о плохом полеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Если у них нет денег на газон, то могли бы хотя бы организовать игру на нейтральном поле, могли предупредить об этом хотя бы за 10 дней, - сетует Иванов.

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