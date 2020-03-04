Кубковый матч «Шинник» - «Урал» перенесли из-за ужасного поля в Ярославле

В Ярославле отменили матч четвертьфинала Кубка России между местным «Шинником» и «Уралом». Причина – ужасное поле стадиона, где должна была пройти игра. Очевидно, что на таком газоне играть нельзя и травмоопасно.

- За 4 часа до стартового свистка матч «Шинник» - «Урал» перенесли из-за неготовности стадиона в Ярославле к проведению игры. Дата и место проведения встречи станут известны позже, - кратко прокомментировали ситуацию в пресс-службе екатеринбургской команды.

Играть на таком газоне крайне опасно. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Завтра «Урал» вылетит в Сочи, где 8 марта проведет матч с командой Александра Кокорина в рамках чемпионата страны.

Стоит отметить, что команда из Свердловской области уже дважды играла финалах Кубка страны (2017, 2019), но всякий раз уступал московскому «Локомотиву».

Местная команда окончательно "убила" поле во время вчерашней тренировки. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В случае победы над «Шинником» подопечные Дмитрия Парфенова выйдут на победителя пары «Химки» - «Торпедо». Вторую путевку в финал разыграют пары ЦСКА – «Спартак» и «Ахмат» - «Зенит».