2020-06-18T16:40:28+03:00
Дом. Семья

«Зимой проваливается в снег по ушки»: уралец сделал из элитного корги горную собаку

Йода путешествует по красотам Свердловской области с трех месяцев и уже покорил гору Серебрянка [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Йода выделяется среди других корги. Он намного выносливее и мощнее. Фото: Вячеслав ПестриковЙода выделяется среди других корги. Он намного выносливее и мощнее. Фото: Вячеслав Пестриков

В прошлом году вся страна умилялась от первого в России корги-полицейского по кличке Рыжий из Нижнего Новгорода. Но оказывается в самом сердце Урала живет не менее отважный его сородич – девятимесячный Йода.

Таким Йоду семья Пестриковых забирали у заводчика. Фото: Вячеслав Пестриков

Таким Йоду семья Пестриковых забирали у заводчика. Фото: Вячеслав Пестриков

Малыш оказался в семье путешественников в конце прошлого года и с самого раннего возраста стал полноценным участником походов по красотам Свердловской области.

Короткие лапки не мешают Йоде прыгать по камням и скалам. Ушастик всегда найдет путь наверх! Фото: Вячеслав Пестриков

Короткие лапки не мешают Йоде прыгать по камням и скалам. Ушастик всегда найдет путь наверх! Фото: Вячеслав Пестриков

Его хозяин Вячеслав Пестриков признается, над выбором клички долго не раздумывал. Помогла любовь к классическим фильмам Джорджа Лукаса и новый сериал «Мандалорец», где также есть малыш Йода.

Горный корги с Урала.Знакомьтесь, этого «горного» корги зовут И ода. Представитель пастушьеи породы живет в Екатеринбурге и вместе со своим хозяином Вячеславом путешествует по Уралу. Несколько лет назад Вячеслав организовал сообщество «Ural Trаvellers. Уральские покатушки» для совместных поездок на автомобилях по Уралу, России и другим странам. Теперь еще один участник выездов – девятимесячныи пес. Видео: Вячеслав Пестриков

Первый в жизни Йоды купальный сезон. Фото: Вячеслав Пестриков

Первый в жизни Йоды купальный сезон. Фото: Вячеслав Пестриков

- Мы с женой и сыновьями сразу знали, что собака будет ходить в походы, -рассказывает «КП» Вячеслав. – Уже в три месяца мы взяли его в Аракаевские пещеры. Это было в январе, ему тогда было еще сложно ходить по несколько километров. Сугробы также становились непреодолимым препятствием – проваливался по уши.

Главным достижением Йоды является восхождение на гору Серебрянка, что на севере Свердловской области.

Ушастик уже не может представить свою жизнь без походов по красотам Урала. Фото: Вячеслав Пестриков

Ушастик уже не может представить свою жизнь без походов по красотам Урала. Фото: Вячеслав Пестриков

- Мы планировали подняться на Конжак (гора Конжаковский камень – прим.ред.), но там все замело и пришлось пойти на Серебрянку. Йода почти весь путь прошел сам, лишь под конец пришлось взять его в рюкзак. Вообще он путешествия переносит отлично и очень любит. Когда я собираю рюкзак, то он уже прекрасно знает, что это значит и ходит за мнои по пятам, чтобы я его случайно не забыл.

Вячеслав и Йода во время восхождения на гору Серебрянка. Фото: Вячеслав Пестриков

Вячеслав и Йода во время восхождения на гору Серебрянка. Фото: Вячеслав Пестриков

Ушки Йоды видны даже из рюкзака! Фото: Вячеслав Пестриков

Ушки Йоды видны даже из рюкзака! Фото: Вячеслав Пестриков

- На самом деле корги – это порода, которой несколько тысяч лет. Изначально это была собака, которая охраняла стадо от диких животных. Не правильно думать, что это какая-то элитная порода, - считает Вячеслав Пестриков.

Йода дома. Фото: Вячеслав Пестриков

Йода дома. Фото: Вячеслав Пестриков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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