2020-06-15T17:07:20+03:00
Общество

Начальника ГИБДД Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сейчас тест сдают все его заместители
Евгений СТОЯНОВ
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Подполковника госпитализировали с положительным тестом на COVID-19. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуПодполковника госпитализировали с положительным тестом на COVID-19. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге у начальника ГИБДД Вадима Буйдалина подтвердился коронавирус. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах.

- Он почувствовал себя плохо - была высокая температура. Вызвали врача и увезли с подозрением на пневмонию, позже взяли тест на коронавирус, Результат оказался положительным, - рассказал наш собеседник. – Теперь тесты сдают все его замы, их отправили на самоизоляцию.

По словам источника, подполковник Буйдалин госпитализирован в больницу, но не в Екатеринбурге, а в Каменске-Уральском. Дело в том, что силовик родом из этого уральского города. Начальником ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин был назначен в 2017 году. До этого он пять лет возглавлял отдел Госавтоинспекции Каменска-Уралького. По словам коллег Вадима Буйдалина, подполковник живет в Каменске-Уральском и каждый день ездит в Екатеринбург на работу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по этой теме пока воздержался.

Недавно в Верхней Пышме больше 50 человек из числа сотрудников ГИБДД пришлось отправить на карантин. Это произошло из-за того, что у одного из инспекторов роты подтвердился коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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