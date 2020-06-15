Начальника ГИБДД Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Екатеринбурге у начальника ГИБДД Вадима Буйдалина подтвердился коронавирус. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах.

- Он почувствовал себя плохо - была высокая температура. Вызвали врача и увезли с подозрением на пневмонию, позже взяли тест на коронавирус, Результат оказался положительным, - рассказал наш собеседник. – Теперь тесты сдают все его замы, их отправили на самоизоляцию.

По словам источника, подполковник Буйдалин госпитализирован в больницу, но не в Екатеринбурге, а в Каменске-Уральском. Дело в том, что силовик родом из этого уральского города. Начальником ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин был назначен в 2017 году. До этого он пять лет возглавлял отдел Госавтоинспекции Каменска-Уралького. По словам коллег Вадима Буйдалина, подполковник живет в Каменске-Уральском и каждый день ездит в Екатеринбург на работу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по этой теме пока воздержался.

Недавно в Верхней Пышме больше 50 человек из числа сотрудников ГИБДД пришлось отправить на карантин. Это произошло из-за того, что у одного из инспекторов роты подтвердился коронавирус.