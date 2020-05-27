В Екатеринбурге мать, забившую до смерти приемного сына-инвалида, отправили на 12 лет в колонию

Жительницу Екатеринбурга, 44-летнюю Гилу Германскую, признали виновной в истязании и избиении приемного сына-инвалида. Чкаловский районный суд назначил ей 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Физическое насилие по отношению к ребенку применялось в период с февраля 2017 по июль 2018 года, по малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни. В один из дней мальчику была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался, -напоминают обстоятельства дела в СУ СКР по Свердловской области.

В семье Германских жили приемная дочь и двое сыновей. При этом у пары было двое родных детейФото: Олег ГАЛИМОВ

Три года назад Михаил и Гила Германские усыновили двоих мальчиков из Нижнего Тагила. Дети попали в детский дом из неблагополучной семьи. Спустя девять месяцев в новом доме врачи признали Никиту инвалидом, а у Димы обострились проблемы с речью. По словам приемной мамы братьев, все это стало следствием замкнутого образа жизни их родной семьи.

- Никита был очень трудным и неусидчивым ребенком, - объясняла «Комсомолке» Гила Германская . – К пяти годам он не общался ни с одним ребенком кроме своего младшего брата. В садике часто дрался с другими. Он мог на ровном месте устроить истерику, начать биться головой об пол из-за того, что его кто-то обидел. По сравнению с ним Дима казался более уравновешенным мальчиком, и даже несмотря на проблемы с речью мы подумывали о его усыновлении.

Когда следователи завели на супругов уголовное дело, родители 7-летнего Никиты до последнего настаивали на версии о том, что мальчик подскользнулся в ванной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759255" frameborder="0"></iframe> Гила Германская – о том, как погиб ее приемный сын.Олег ГАЛИМОВ

В начале 2020 года Германские попытались оправдаться на программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», но зрители не поверили семье с Урала.

- Я не избивала своего сына, - заявила в эфире федерального канала Гила. – Я любила Никиту, иначе, зачем бы мы его брали из детского дома?! Это правда, что его брата Диму и еще одну девочку мы планировали взять к себе, как приемных, а Никиту – вернуть в детский дом. Никаких следов крови на стенах в ванной не было! В нашем доме его никто пальцем не трогал! Меня же выставили убийцей, потому что я взяла его под опеку и он умер в нашей квартире.

Погибший НикитаФото: Олег ГАЛИМОВ

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