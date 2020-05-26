Новая дата акции «Бессмертный полк-2020» в Екатеринбурге: как пройдет

Стала известна дата, когда состоится акция «Бессмертный полк 2020» в Екатеринбурге. Презент Владимир Путин разрешил провести шествие в стране 26 июля. Об этом он заявил во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Бессмертный полк», который традиционно проводится 9 мая, состоится в случае стабильной эпидемиологической ситуации в России. Также будет завесить от обстановки в Свердловской области. Если число заболевших будет прогрессировать, то акции перенесут еще на месяц. Но организаторы памятного шествия в Екатеринбурге уже начали подготовку.

- Нужно иметь в виду, что у нас регионе непростая эпидемиологическая ситуация. Мы будем встречаться с врачами и Роспотребнадзором, чтобы посоветоваться с ними, как правильно все организовать. Вообще шествие в Екатеринбурге проходит по узкой улице, люди зажаты. Участники акции почти километр идут плотно друг к другу. Речи о социальном дистанцировании быть не может. Поэтому нужно будет разрабатывать механизм, как сохранить безопасное расстояние. Обязательны все средства защиты: перчатки, маски, - сказал Валерий Басай, руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области.

По словам Валерий Басая, планируют привлечь волонтеров, которые будут контролировать колонну. Чтобы не создавать толпы. Маршрут шествия будет традиционным: как правило свердловчане стартуют в 9 утра от перекрестка Толмачева-Первомайской и идут по проспекту Ленина до Площади 1905 года.

- Чтобы колонна не скапливалась, будем разбивать ее на равномерные отрезки. У нас уже такой опыт был, мы отрезали голову колоны, чтобы там не было давки. Понадобится минимум тысяча волонтеров, когда обычно двести-триста человек. Нам нужно будет отрепетировать это. Будем обо всем этом думать, - добавил Валерий.

Отменит, акция «Бессмертный полк» прошла в Екатеринбурге 9 мая 2020 года в онлайн-режиме. Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области ограничили празднование Дня Победы. Не нарушая режима самоизоляции, люди выходили с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на балконы.

Как прошел День Победы-2020 в Екатеринбурге, смотрите здесь.