2020-04-28T13:55:23+03:00
Общество

«Выйдут на балконы с портретами ветеранов и споют День Победы»: стало известно, когда в Екатеринбурге пройдет акция «Бессметный полк-2020»

Организаторы отменили шествие из-за коронавируса, но сама акция состоится
Юлия СТАЛИНА
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Организаторы предлагают людям выйти с портретами своих родственников и спеть песню «День Победы».Организаторы предлагают людям выйти с портретами своих родственников и спеть песню «День Победы».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Акция «Бессмертный полк», которая проходит каждый год 9 мая, все-таки состоится в Свердловской области. Правда из-за пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции самого шествия с портретами ветеранов ВОВ не будет. Организаторы предложили новый формат – «Бессмертный полк» на балконе. Рассказываем подробности.

«МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ»

Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Валерий Басай призвал свердловчан оставаться дома в день праздника. Чтобы не нарушать карантин акция пройдет на балконе. В 19:00 участники выйдут на балконы своих квартир вместе с табличками ветеранов. Это случится сразу после Минуты молчания. Также предлагают спеть песню «День Победы» или включить ее, фотографироваться, а снимками делиться в соцсетях.

- Вы часто говорите фразу «Можем повторить», вот пришло время. Я вас призываю повторить то, что люди когда-то сделали в блокадном Ленинграде, они 4 года обороняли город и не покидали город, так и остались в Ленинграде. Я хочу, чтобы вы услышали мое обращение мы не можем поменять формат «Бессмертного полка» - мы выходим на балконы и остаемся в самоизоляции, - говорит Валерий Басай. - Это гражданская солидарность. Мы вместе и мы помним.

После мероприятия предлагают оставить портреты ветеранов на балконе или окне. Водители, у которых есть разращение выезжать из дома, могут разместить фотографии предков на заднем стекле автомобиля. Ранее организаторы хотели включить и оповестительную сирену в День Победы, но быстро отказались от этой идеи.

- Бывает я слышу вой сирен один раз в месяц, но не замечал, чтобы люди бросались собирать вещи и уезжать из города. Сейчас ситуация из-за коронавируса немного напряжена, поэтому мы не хотим напугать людей, - продолжает Басай.

Организаторы говорят, что балконный формат приживется в акции «Бесмертный полк». Каждый год они получают жалобы от людей, который не могут присоединиться к шествию по состоянию здоровья.

«Бессмертный полк» пройдет во всех городах России. Обычно акция собирает на 9 мая до 170 тысяч человек. В этом году ждут такое же число людей, но на балконе.

Организованное шествие все-таки планируют провести в этом году. Но только после того как в стране снимут режим самоизоляции.

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Формат акции прорабатывают (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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