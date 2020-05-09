2020-05-09T09:42:52+03:00
Общество

День Победы-2020 в Екатеринбурге: прямая онлайн трансляция

9 мая 2020 года в Екатеринбурге: воздушный парад, трамвай Победы и «Бессмертный полк», поздравление ветеранов и праздничный салют
Данил СВЕЧКОВ
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Военная техника проехала по центру ЕкатеринбургаВоенная техника проехала по центру ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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9 мая 2020 года в Екатеринбурге отмечают 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, введенного в связи с этим в Екатеринбурге и Свердловской области, День Победы в 2020 году отмечают по особенному. Парад Победы перенесен на неопределенную дату, вместо этого в городе провели несколько мини-парадом для ветеранов.

Парад Победы-2020 в Екатеринбурге.Как Екатеринбурге празднует 9 мая 2020: стрим с улиц уральской столицы

В 10 часов в Екатеринбурге прошли исторические реконструкции событий военного времени, возложение цветов и венков у Вечного огня, в 11 часов жителям Екатеринбурга показали авиапарад (воздушный парад): над улицами Екатеринбурга пролетели 22 единицы военной техники.

Студентка из Екатеринбурга рассказывает про День Победы 2020.В Екатеринбурге отмечают 75-летие Великой ПобедыОлег ГАЛИМОВ

Также в 19 часов в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет акция «Бессмертный полк»: люди с портретами фронтовиков выйдут на балконы и подойдут к окнам. Завершится День Победы торжественным салютом от военных на набережной Городского пруда.

Корреспонденты «КП-Екатеринбург» 9 мая работают на улицах города и собирают информацию о праздновании Дня Победы в режиме онлайн. Подробнее – в трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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