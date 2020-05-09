2020-05-09T09:31:38+03:00
Общество

Авиапарад в День Победы 9 мая 2020 года в Екатеринбурге: фоторепортаж

Воздушный парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2020 года в Екатеринбурге – смотрим вместе: как это было
Лев ИСТОМИН
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На Площадь 1905 года пришли десятки горожанНа Площадь 1905 года пришли десятки горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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9 мая 2020 года в Екатеринбурге отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В 11 часов утра в уральской столице горожанам показали большой Авиапарад в честь праздника. В небе над центром города пролетели 22 единицы военно-воздушной техники.

Авиапарад прошел над центром Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиапарад прошел над центром ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть жителей Екатеринбурга наблюдали за воздушным парадом из окон домов, а также с балконом и из дворов. Также часть горожан вышла на центральные улицы.

Воздушный парад снимали на тысячи камер смартфонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушный парад снимали на тысячи камер смартфоновФото: Алексей БУЛАТОВ

В 10:15 с четырех аэродромов Центрального военного округа в небо поднялись военные самолеты и вертолеты. Из «Кольцово» к центру Екатеринбурга взлетели Ан-26, Ан-12 и Л-410. Из Каменска-Уральского прилетели вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, с военного аэродрома «Шагол» в Челябинской области – самолеты-разведчики Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34.

Военные самолеты в небе над Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные самолеты в небе над ЕкатеринбургомФото: Алексей БУЛАТОВ

А из Перми с военного аэродрома «Большое Савино», в Екатеринбург прилетели истребители-перехватчики Миг-31.

За горожанами наблюдали стражи порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

За горожанами наблюдали стражи порядкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушный парад стартовал в 11 часов над проспектом Ленина: сначала пролетели вертолеты, сразу за ними – транспортные самолеты, следом – оперативно-тактическая авиация.

Военная техника в небе над Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военная техника в небе над ЕкатеринбургомФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого воздушная техника направилась к Верхней Пышме.

Военные вертолеты в небе над центром уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные вертолеты в небе над центром уральской столицыФото: Алексей БУЛАТОВ

Вид на авиапарад с Площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вид на авиапарад с Площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Парад продлился чуть больше десяти минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад продлился чуть больше десяти минутФото: Алексей БУЛАТОВ

Военный самолет в небе над Екатеринбургом 9 мая 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный самолет в небе над Екатеринбургом 9 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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