Ушастый гонщик: собаке-повадырю, за которой после ДТП ухаживает незрячий хозяйн, подарили инвалидную коляску

Зимой 2018 года вся страна узнала историю лабродора-поводыря по кличке Барри, который оказался парализован после наезда автомобиля. На тот момент собака уже два года верно служила плохо видящему жителю Березовского Марсу Гафурову. Получилось так, что четвероногий поменялся с ним местами, мужчина стал ухаживать за Барри.

Даже сейчас Марс признается, что вернуть лабрадора государству – значит обречь его на смерть. В московском кинологическом центре такую собаку не будут содержать, а сразу же усыпят.

В аварии Барри повредил позвоночник. Фото: Instagram

- Он даже в туалет сам сходить не может, приходится помогать, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Марс Гафуров. – В месяц у меня уходит 12-15 тысяч рублей на собаку, а живем мы лишь на мою пенсию по инвалидности второй группы. Но недавно я выучился на массажиста, так что теперь могу работать. На карантине принимаю людей дома, а когда все закончится – сниму кабинет.

Полтора года назад мы помогли собрать для Марса и Барри 120 тысяч рублей, но те деньги быстро кончились. Основную помощь Гафурову оказывают собачники со всей страны.

Но главным подарком для Барри стала инвалидная коляска. Ее оплатили две жительницы Москвы. Благодаря коляске Барри может несколько раз в неделю гулять и радоваться жизнью как прежде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780620" frameborder="0"></iframe> Лабрадору Барри подарили коляску.Видео: Instagram.com/labradorbarri_6696/

Подписчики лабрадора в Instagram уже прозвали его «автогонщиком».

- Барри! Ты такой молодец! За тобой не угнаться, - пишут любители собак в комментариях.