2020-05-22T16:53:40+03:00
Дом. Семья

Ушастый гонщик: собаке-повадырю, за которой после ДТП ухаживает незрячий хозяйн, подарили инвалидную коляску

Теперь лабрадор Барри может гулять на улице вместе с любимым хозяином [видео]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Барри родился в 2014 году, с 2016 на службе. Фото: InstagramБарри родился в 2014 году, с 2016 на службе. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Зимой 2018 года вся страна узнала историю лабродора-поводыря по кличке Барри, который оказался парализован после наезда автомобиля. На тот момент собака уже два года верно служила плохо видящему жителю Березовского Марсу Гафурову. Получилось так, что четвероногий поменялся с ним местами, мужчина стал ухаживать за Барри.

Даже сейчас Марс признается, что вернуть лабрадора государству – значит обречь его на смерть. В московском кинологическом центре такую собаку не будут содержать, а сразу же усыпят.

В аварии Барри повредил позвоночник. Фото: Instagram

В аварии Барри повредил позвоночник. Фото: Instagram

- Он даже в туалет сам сходить не может, приходится помогать, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Марс Гафуров. – В месяц у меня уходит 12-15 тысяч рублей на собаку, а живем мы лишь на мою пенсию по инвалидности второй группы. Но недавно я выучился на массажиста, так что теперь могу работать. На карантине принимаю людей дома, а когда все закончится – сниму кабинет.

Полтора года назад мы помогли собрать для Марса и Барри 120 тысяч рублей, но те деньги быстро кончились. Основную помощь Гафурову оказывают собачники со всей страны.

Но главным подарком для Барри стала инвалидная коляска. Ее оплатили две жительницы Москвы. Благодаря коляске Барри может несколько раз в неделю гулять и радоваться жизнью как прежде.

Лабрадору Барри подарили коляску.Видео: Instagram.com/labradorbarri_6696/

Подписчики лабрадора в Instagram уже прозвали его «автогонщиком».

- Барри! Ты такой молодец! За тобой не угнаться, - пишут любители собак в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк Уралсиб отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Свердловской области за шесть дней зарегистрировано 674 случая заболевания пневмонией
Медики Свердловской области за сутки обследовали на коронавирус больше шести тысяч человек
УБРиР: онлайн-вкладчики взрослеют
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря: отвечает вице-губернатор
Зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницы: объясняет вице-губернатор
Всех сотрудников «Красного&Белого» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компании
Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков
Николай Коляда объявил о закрытии театра с 1 июня
ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка украла у дедушки миллион рублей
Больше 200 обманутых дольщиков в Екатеринбурге получат новые квартиры
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
В Екатеринбурге под суд отправили кибермошенников, орудовавших по всей России
Екатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильник
К отрытию Универсиады-2023 на «Екатеринбург-арене» установят факел
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге