Уральский приборостроительный завод, где собирали скандальные аппараты ИВЛ, нанял адвокатов на 60 миллионов

В апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса начала набирать обороты в России, Уральский приборостроительный завод бросил все свои производственные мощности на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые здесь производятся с 1990 года.

Для этого заводу пришлось увеличить штат – потребовались 236 специалистов, о чем в своем Instagram объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Производство аппаратов ИВЛ намеревались увеличить в 10 раз.

Аппарат ИВЛ "Авента-М"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако ситуация обрела негативную окраску после пожаров 9 и 12 мая в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Тогда погибли шесть пациентов. Причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента М», изготовленные на Уральском приборостроительном заводе.

Сразу после этого производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор и вовсе наложил запрет на использование аппаратов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.

После этого Уральский приборостроительный завод решил обеспечить себе надежную юридическую защиту. 18 мая на сайте госзакупок появилась заявка на 60 миллионов рублей, 7,5 миллионов из которых предприятие готово выплатить исполнителю уже в течение ближайших дней. Контракт был заключен в этот же день.

Информация о госконтракте. Фото: сайт госзакупок

В документе прописано, что контракт предполагает «оказание услуг юридической помощи». Он действует с 18 мая по 31 декабря 2020 года. Сейчас следственный комитет проводит проверку на уральском заводе.

На предприятии пообещали прокомментировать ситуацию чуть позднее.

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