«Иммунитет не распознал новый штамм вируса»: в Екатеринбурге 17-летний помощник депутата во второй раз заболел COVID-19

Редкий и даже уникальный в своем роде случай произошел в Екатеринбурге: 17-летний юноша во второй раз за два месяца заболел коронавирусом. Ученик выпускного класса уже год работает помощником депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера и сейчас проходит лечение в Областной детской больнице № 1.

Проблемы со здоровьем у парня начались в апреле после встречи с другом, который вернулся на Урал из Москвы.

- В апреле подтвердился тест на коронавирус и его положили в инфекционный стационар, - рассказывает «КП» депутат Вегнер. – Потом выписали, но через неделю снова загремел. Как выяснилось, во второй раз иммунитет не распознал новый штамм инфекции. Их же несколько. Вот так и получается, что даже антитела не спасли.

Помощник свердловского депутата дважды заболел коронавирусом 00:00 00:00

В пресс-службе ОДКБ № 1 переадресовали вопросы о COVID-19 в региональный оперштаб. Ответ от специалистов на момент публикации не поступил.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 18 мая, в Свердловской области зафиксировано 2861 случая COVID-19.

Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов.

Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. В общей сложности уральские врачи вылечили 773 пациента.

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