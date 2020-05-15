«Это большие репутационные потери»: полпред УрФО высказался о производителе сгоревшего в больнице аппарата ИВЛ

Уполномоченный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал скандал вокруг «Уральского приборостроительного завода». Именно на этом предприятии был изготовлен аппарат ИВЛ, загоревшийся в госпитале Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Пожар в реанимационном отделении унес жизни пяти пациентов.

Николай Цуканов - о скандале вокруг уральских аппаратов ИВЛ 00:00 00:00

- Я поддерживал связь с руководителями всех трех заводов еще до трагедии, просил поставить аппараты ИВЛ в больницы УрФО. Это большие репутационные потери. А ведь это предприятие работало и днем и ночью. Я бы не стал делать поспешных выводов, нужно дождаться итогов следствия. Да, есть версия о скачке напряжения, но в больницах на такие случаи есть стабилизаторы, - сказал Николай Цуканов на встрече с руководителями крупнейших СМИ региона.

На днях «Комсомолке» удалось узнать версию самих сотрудников УПЗ случившегося в Северной столице. Там уверены, что причиной пожара стало замыкание в проводке, а не внутри обшивки аппарата.

- В данном аппарате нечему гореть. Да и устроен он максимально просто: электронная начинка, защитный корпус, пара внутренних насосов и турбина. Последнее – это как тот же вентилятор, только более специализированный. А для возгорания необходимо наличие трущихся деталей, но там такого нет. И еще важный момент: потребляемая мощность аппарата – не более 75 ватт. Домашний компьютер потребляет в пять раз больше - от 400 ватт, - объясняет сотрудник приборостроительного завода.

Накануне на предприятии с проверкой были следователи СКР из Санкт-Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778610" frameborder="0"></iframe> Руководитель Главного следственного управления о пожаре в больнице Петербурга.Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что каких-либо нареканий к действиям медицинского персонала больницы нет.

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