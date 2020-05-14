2020-05-14T16:01:06+03:00
Происшествия

Следователи из Санкт-Петербурга устроили проверку на «Уральском приборостроительном заводе», где производят аппараты ИВЛ

По версии Роздравнадзора, аппарат «АВЕНТА-М» стал причиной пожара в госпитале Святого Георгия, в котором погибли пять человек
Олег ГАЛИМОВ
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Возможно, силовики примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФВозможно, силовики примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Следственного комитета из Санкт-Петербурга нагрянули с проверкой на «Уральский приборостроительный завод», где производят аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М». Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе главного следственного управления по Санкт-Петербургу заявили, что не владеют такой информацией.

-Коллеги из Северной столицы проводят проверку по факту возгорания аппарата в больнице Святого Георгия, - пояснил инсайдер.

По версии Роздравнадзора, аппарат «АВЕНТА-М» стали причиной пожара в госпитале Святого Георгия, в котором погибли пять человек. После трагедии ведомство приостановило использование аппаратов из Екатеринбурга, произведенных после 1 апреля 2020 года.

Один такой аппарат ИВЛ стоит 1,1 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один такой аппарат ИВЛ стоит 1,1 миллиона рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из сотрудников предприятия на условиях анонимности уже рассказывал, что причиной возгорания могло стать замыкание в проводке.

- В данном аппарате нечему гореть, - делится собеседник издания. - Да и устроен он максимально просто: электронная начинка, защитный корпус, пара внутренних насосов и турбина. Последнее – это как тот же вентилятор, только более специализированный. А для возгорания необходимо наличие трущихся деталей, но там такого нет. И еще важный момент: потребляемая мощность аппарата – не более 75 ватт. Домашний компьютер потребляет в пять раз больше - от 400 ватт.

СКАЗАНО

Вячеслав Сергеевич АФОНЧИКОВ, доцент кафедры, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии-руководитель Клинического центра анестезиологии и реаниматологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе»:

Анестезиолог рассказал о рисках при работе с аппаратами ИВЛ

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- Я работаю в анестезиологии 30 лет, но ни разу не видел, чтобы взрывались или загорались аппараты ИВЛ. Но нужно помнить, что в них сочетается электроника и подача кислорода. Малейшая искра – пожар. Что касается версии от сотрудника «Уральского приборостроительного завода», то это странное объяснение. Больница Святого Георгия работала с аппаратами ИВЛ и до пандемии, но до поставки «АВЕНТЫ-М» проблем не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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