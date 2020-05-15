В Свердловской области продлили запрет на посещение храмов и кладбищ до 1 июня

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продлило запрет на посещение кладбищ в регионе до 1 июня 2020 года. Также ведомство выступило против религиозных мероприятий в честь месяца Рамадан на объектах религиозного культа.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официально сайте управления Роспотребнадзора и вступает в силу со дня его официального опубликования, - говорится в документе, который был подписан главным санитарным врачом области Дмитрием Козловских.

Но, несмотря на ограничительные меры любой желающий может посетить кладбища Среднего Урала. Наглядный пример был продемонстрирован в Радоницу, когда на кладбища пришли сотни уральцев, чтобы почтить память родных и близких.

В Радоницу на кладбища пришли сотни человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно мы также рассказывали историю внука ветерана Великой Отечественной войны, который обнаружил пропажу могилы деда. В итоге выяснилось, что полтора года назад там был подзахоронен дальний родственник.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 2362.

- Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49-ти – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - отмечают в свердловском оперштабе.

В общей сложности уральские врачи вылечили 574 пациентов.