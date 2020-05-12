Разборки среди могил: «Комсомолка» выяснила, почему в Екатеринбурге снесли надгробие ветерана Великой Отечественной войны

Конец майских праздников ознаменовался в Екатеринбурге скандалом вокруг могилы ветерана Великой Отечественной войны Павла Кочегарина, который скончался в 1976 году на Восточном кладбище. Придя почтить память предка в День Победы, внук Игорь обнаружил на участке чужой крест. Кроме этого оказалось, что отныне в могилу подзахоронили еще одного человека – Михаила Падерина, чьи родственники похоронены в соседней могиле.

Мужчина был шоке от такой, как ему казалось, наглости и сразу же написал заявление в прокуратуру, а также обращение в министерство обороны на имя Сергея Шойгу. «Комсомолка» разобралась в подробностях ситуации и выяснила, что за всем стоят не «черные» похоронщики, а тайные родственные связи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ, КАК ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ

После первых же сообщений в СМИ областная прокуратура заявила о проведении собственной проверки. Но надо понимать, что люди в погонах в первую очередь начнут наводить справки не у родни, а у тех, кто отвечает за сохранность могил.

Поэтому мы отправились к руководителю службы городских кладбищ Константину Калашникову. Начальник казенного учреждения сразу же показал копии всех документов и внятно объяснил ситуацию. Из его слов становится ясно, что родственники покойного Михаила Падерина имели все основания похоронить его в могиле ветерана.

- Семья Падерина предоставила оригинал свидетельства о смерти ветерана ВОВ Кочегарина, - рассказывает Константин Калашников. – Это главный документ, при наличии которого мы можем выдать разрешение на дозахоронение. Тем более что на соседнем участке также похоронена чета Пандериных. Вы поймите, ветеран ушел из жизни почти полвека назад, фамилии у следующего поколения меняются, и мы не можем проверять, кто кому и кем приходится. Если к нам придут люди из прокуратуры, то они точно также поймут, что никакого вандализма не происходило.

НЕЖДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

Следующим этапом нашего расследования должно было стать интервью с внуком ветерана Игорем Кочегариным. С ним мы встретились у входа на кладбище и уже через три минуты стояли у той самой могилы.

Не успели мы закончить съемку, как к нам подошла семейная пара с двумя детьми.

Могила четы Падериных, на соседнем участке подзахоронили их сынаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Добрый день. Меня зовут Иван Падерин, в январе 2019-го я дозахоронил здесь своего отца, на что имею полное право. Все эти годы я и моя семья следили за могилой ветерана Кочегарина, для меня он не кровный родственник, но, тем не менее, когда-то был частью семьи, - неожиданно для всех заявил мужчина.

К счастью, до рукоприкладства не дошло. Но обстановка заметно накалилась. Внук ветерана пришел в ярость и назвал нежданного гостя самозванцем.

- Да кто ты такой! – воскликнул он. – Я помню, как в 13 лет деда здесь хоронил, а тебя тогда еще и на свете не было. Что вы себе позволяете?!

После бурного негодования все же удалось понять, что вообще произошло, а также кто прав и виноват. У жены ветерана по фамилии Падерина была сестра – Таисия Ивановна. Она вместе с мужем Иваном Григорьевичом была похоронена рядом с могилой Павла Кочегарина. Когда позапрошлой зимой сын четы умер, его решили подзахоронить рядом с родителями.

Вот и получилось, что в одной могиле оказались люди из разных ветвей одной семьи. А их родственники никогда не общались и даже не знали о существовании друг друга. Но даже такие весомые аргументы не убедили внука ветерана.

Знакомство с дальним родственником не обрадовало внука ветеранаФото: Алексей БУЛАТОВ

- То, что у них осталось свидетельство о смерти деда – для меня ничего не значит. Они мне не родня, я их впервые вижу. А они имели наглость положить в могилу к ветерану незнакомца. Я буду добиваться справедливости! Если надо и до Шойгу дойду!

А вот Иван Падерин напротив спокойно воспринял встречу с дальним родственником и заявил, что не имеет к нему претензий.

- Мы установили крест за свой счет, табличка о том, что здесь похоронен Павел Кочегарин также на месте. Если надо, то мы попросим вернуть его фото, которое осталось с прошлой могилы. Мы не могли выбрасить снимок человека, который защищал Родину. Но все должны понять, что мы ничего не нарушили и тем более не оскорбили память о ветеране, - подытожил Иван Падерин.

По пути к выходу с кладбища к нам подбежал смотритель кладбища по имени Эрик. Стало понятно, что его буквально распирает от злости из-за того, что внук ветерана поднял шумиху на ровном месте.

- Вы только представьте себе, - начал в спешке рассказывать смотритель. - 9 мая, я сижу дома, праздную с друзьями. Мне звонок от этого товарища. Он, судя по голосу, уже выпил и начинает материть меня. У нас все документы на месте, а у него лишь пустые обвинения в наш адрес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778620" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге разразились разборки из-за могилы ветерана ВОВ.Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что информация о родственниках ветерана войны Павла Петровича Кочегарина есть в открытых источниках и совпадает со словами представителей семьи Падериных.