2020-05-09T13:32:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области на 9 мая 2020 года: еще 121 заболевший

Официальная статистика по COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области на 9 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Пока заболевают больше, чем выздоравливаютПока заболевают больше, чем выздоравливаютФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области 9 мая официально зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 составило 1705 человек.

Состояние 12 зараженных коронавирусом в Свердловской области на данный момент оценивают как тяжелое, 31 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Из больниц с февраля 2020 года выписано 324 человека, за последние сутки - 32 пациента.

Коронавирус 9 мая 2020 года выявили у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Полевского, Режа, Березовского и Бисертского ГО, Тугулыма, Среднеуральска, Ревды, Артемовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Арамильского ГО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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