Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 9 мая 2020 года: массовое тестирование и актуальный рэп из неволи

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала февраля на Среднем Урале зарегистрировано 1 584 человек с диагнозом COVID-19, 292 из них – полностью победили коронавирус.

Новых пациентов доставили в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамили, Асбеста, Каменска-Уральского, Новоуральска, Богдановича, Алапаевска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского, Белоярского, Туринска.

Состояние 14 зараженных уральцев оценивается как тяжелое, 34 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Такую информацию сообщают в оперативном штабе Свердловской области.

Губернатор продлил действие периода самоизоляции до 18 маяФото: Алексей БУЛАТОВ

ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ

В пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 18 мая 2020 года. При этом власти заявляют, что при появлении положительной динамики в процессе борьбы с пандемией коронавируса, ограничительные меры будут постепенно смягчать.

Пока же количество новых случаев заражения COVID-19 растет, также режим самоизоляции соблюдают не все. Поэтому говорить о возвращении к привычной жизни пока рано.

Несколько дней назад губернатор глава региона о очередной раз пожурил свердловчан за нарушения, и посоветовал проводить больше времени дома.

Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам 00:00 00:00

ПОИСК АНТИТЕЛ

Руководство Свердловской области решает вопрос о проведении массового тестирования на антитела к коронавирусу, которое готовятся провести в Екатеринбурге.

Методика в настоящее время прорабатывается и проверяется на ограниченном круге лиц: анализы берутся выборочно. Главное сегодня – подыскать наиболее подходящую методику и источник получения реагента.

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К вопросу о массовом тестировании власти вернутся сразу после майских праздников. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

В ИК сочинили песню на важную тему. Фото6 пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

«КОВИДНЫЕ РИТМЫ» НИЖНЕГО ТАГИЛА

Заключенные ИК-12, расположенной в Нижнем Тагиле, сочинили и записали музыкальную композицию и клип в стиле рэп на актуальную сегодня тему коронавируса.

Трек музыкантов называется «Стоп COVID-19». Есть там такие актуальные строки:

Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету, Антисептик, маска и перчатки от Финского залива до Камчатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777774" frameborder="0"></iframe> На Урале заключенные записали рэп, посвященный борьбе с коронавирусом.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Музыка Евгения Брусницына замечательно легла на актуальные строки Евгения Кудрина. Один заключенный читает рэп, а второй – играет на баяне, оба музыканта используют средства защиты. Есть в клипе зарисовки из тюремной жизни: видеоряд для клипа составили из противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в ИК.