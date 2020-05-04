«Есть угроза взрыва на борту»: в Кольцово экстренно сел самолет, летящий из Москвы

В Екатеринбург, в аэропорт Кольцово, экстренно сел самолет авиакомпании «Аэрофлот», летящий из Москвы. Причина - угроза взрыва на борту. Его планируют встретить в столице Урала в течение часа.

— Борт, следующий рейсом Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Экипаж не стал менять маршрут, — сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. - Самолет сел в 19:30.

В пресс-службе Кольцово и ФСБ ситуацию пока что никак не комментируют. Вместе с тем, согласно данным сайта Flightradar, самолет находился недалеко от Екатеринбурга, близ поселка Косулино, когда стало известно о возможной угрозе взрыва.

Фото: Flightradar

Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, самолет благополучно приземлился. Сейчас его обследуют оперативники в рамках стандартной проверки. Пассажиры и члены экипажа целы и невредимы. На месте работают сотрудники ФСБ, транспортной полиции, а также медики и спасатели. К счастью, помощь последних не понадобилась.

- Сообщение о лжеминировании пришло в авиакомпанию «Аэрофлот» на электронную почту. Поэтому было принято решение экстренно садить самолет, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

Напомним, случаи лжеминирования на самолетах, летящих в Екатеринбург или из Екатеринбурга в последнее время происходят, к сожалению, все чаще. Так, например, в марте и начале апреля с периодичностью в несколько дней в Кольцово выезжали спецслужбы из-за сообщений, приходивших на электронные почты авиакомпаний. Под удар попадали рейсы «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота».