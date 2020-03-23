2020-03-23T19:41:40+03:00
Происшествия

В Кольцово из-за сообщения о минировании приземлился самолет из Москвы

Силовики уже осмотрели воздушное судно.
Алина СУРИНА
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В Кольцово садится самолет из Москвы из-за сообщения о минированииВ Кольцово садится самолет из Москвы из-за сообщения о минированииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В последнее время участились случаи, когда на почту авиакомпаний приходят анонимные письма о ложном минировании самолета. Буквально напрошлой неделе такое письмо пришло в "Уральские авиалинии". Тогда в Кольцово приземлился рейс u6-173, летевший из Санкт Петербурга в Хабаровск.

На этот же раз сообщение пришло в компанию "Аэрофлот".

- Действительно, пришло сообщение о ложном минировании. Самолет выполнял рейс из Москвы, - рассказывает источник знакомый с ситуацией. - Ведомства по инструкции должны отреагировать.

На данный момент борт приземлился в Кольцово. Правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия для проверки самолёта. Однако в аэропорту и Управлении на транспорте МВД России по УрФО от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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