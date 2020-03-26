В Кольцово из-за сообщения о минировании проверяют самолет, прилетевший из Москвы

В Кольцово проверяют прилетевший из Москвы самолет из-за сообщения о минировании. По такой же причине три дня назад проверяли аналогичный рейс из столицы. Как рассказал "КП-Екатеринбург" , источник в силовых органах, самолет прилетел в столицу Урала из Шереметьево, куда и пришло очередное сообщение о минировании.

- Письма с сообщениями о минировании приходят на электронную почту еще с начала марта в аэропорты Москвы, - рассказал источник.

Под проверки уже второй раз попадает рейс авиакомпании «Аэрофлот». Комментарии Кольцово и Управления на транспорте МВД России по УрФО оперативно получить не удалось. Добавим, три дня назад, 23 марта самолет из Москвы проверили силовики - информация о минировании не подтвердилась.