Как встретить Радоницу, не боясь коронавируса: надо ли идти на кладбище и можно ли пить алкоголь

В этом году Радоница пройдет 28 апреля, то есть в следующий вторник. По традиции в этот день православные массово едут на кладбища, к могилам дорогих для них людей, чтобы прибраться и помянуть ушедших.

Однако пандемия коронавируса временно не дает соблюдать традиции. Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил посещать кладбища, а также проводить массовые религиозные обряды и церемонии различных конфессий до 30 апреля. Эти меры, по задумке, должны снизить риски распространения новой болезни среди уральцев. Тем не менее саму Радоницу, разумеется, никто не отменял, как и память об ушедших близких.

Обычно в Родительский день люди прибираются на могилах своих близких. Но этот год, вероятно, будет исключением.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. Это первый из дней поминовения усопших после Светлого Христова Воскресенья.

- Сам праздник Пасхи являет для нас существо победы жизни над смертью, поэтому поминовение усопших в этот день имеет важное значение как свидетельство о Христе воскресшем и как проповедь всеобщего воскресения, - говорит отец Даниил. - Происхождение слова «Радоница» находит целый ряд определений, одним из которых является буквальное понимание этого слова как радование или радость - праздник радостного пасхального поминовения усопших.

По церковной традиции первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. Во время нее на праздничных службах нет никаких заупокойных мотивов. Они появляются лишь со второй недели, когда начинаются заупокойные службы в храмах, панихиды. Верующие приходят в храмы, чтобы помолиться за своих близких. А после службы едут на кладбища, чтобы прибрать могилы и провести поминки. Однако в Екатеринбургской епархии отмечают, что самая главная традиция в день Радоницы - это все же поминовение усопших в храме, а не на кладбище.

- Всякий верующий старается быть в этот день в церкви, однако в условиях, когда нет возможности посетить богослужение, следует заказать поминовение - панихиду, литию, заказное поминовение, ведь именно молитва в церкви является основным поминовением для христианина, - объясняет отец Даниил. - Существует традиция посещения места упокоения, то есть кладбищ, однако стоит помнить о том, что для верующего первостепенной необходимостью является поминовение в храме - за Божественной литургией, а также совершение панихиды. Сегодня, даже если мы не можем прийти в храм на богослужение, всегда есть возможность заказать поминовение об усопшем.

В этом году Радоница пройдет 28 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот народную традицию поминать усопших стопкой крепкого алкогольного напитка священнослужители не одобряют. В этом церковь видит традицию не столько христианскую, сколько языческую.

- Всякий раз мы подчеркиваем, что поминовение пьяным застольем - недопустимая вещь, ведь для бессмертной души усопшего потребна молитва и добродетель - то есть милостыня, - отмечает Даниил Рябинин.

КОНКРЕТНО

Как заказать поминовение об усопшем

Записочки о поминовении подаются заранее - накануне или за несколько дней до Радоницы. В режиме самоизоляции это можно сделать онлайн, отправив записочку по Whatts App или на электронную почту храма - контакты есть на официальных сайтах храмов Екатеринбурга. Вместе с записочкой принято делать пожертвования - кто сколько может. Если такой возможности нет, никто вам не откажет, записку все равно примут.

В заголовке записки нужно обязательно указать, как поминать перечисленных в ней людей - «О здравии» или «Об упокоении». В самой записке нужно перечислять имена через запятую, в родительном падеже (поминать кого?). В записках не пишут фамилии, отчества, титулы, профессии. Если записку пишут о поминании недавно умершего человека (до 40 дней), то к имени добавляют «новопреставленного», если у усопших в этот день памятная дата, то указывают - «приснопамятных». Также в заупокойных записках отмечают «убиенных».

Народную традицию поминать усопших стопкой крепкого алкогольного напитка священнослужители не одобряют.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Дни особого поминовения усопших в 2020 году

Радоница не единственный поминальный день по церковному календарю. Более того, она даже не первая по счету, а четвертая. Первая Родительская суббота называется Мясопустной. В этом году она прошла 22 февраля - за неделю до Великого поста. Затем родительские субботы проводились во вторую и третью неделю Великого поста - 14 и 21 марта.

Впереди также следующие поминальные дни:

9 мая - День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

6 июня - Вселенская Троицкая родительская суббота.

11 сентября - День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных.

7 ноября - последний поминальный день года, Димитриевская Родительская суббота. Она посвящена памяти павших в битве на Куликовом поле.

Мясопустная и Троицкая родительские субботы называются вселенскими. Это значит, что их отмечают православные по всему миру. А вот остальные уже числятся частными, так как они связаны с историей нашей страны и отмечаются только Русской православной церковью.