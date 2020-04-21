«С апреля 1942 писем больше не было...»: история Павла Власова и Александра Крашенинникова, ушедших на войну

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка».

На страницах газеты, на сайте ural.kp.ru, а также на радио «КП»- Екатеринбург (92,3 FM) мы рассказываем истории ваших ветеранов. Историю Павла Власова и Александра Крашенинникова нам прислала их внучка Светлана Караулова.

«МОЙ ДЕД ПАВЕЛ»

Не все, кто вернулся с той войны, хотели вспоминать и рассказывать о ней своим близким. Довольно часто боевой путь своих героических дедушек и бабушек их внуки и правнуки восстанавливают уже сами по архивным документам и по наградам, сохранившимся в семье. Так, например, получилось с Власовым Павлом Семеновичем, который родился в 1909 году, а умер в 1989-м.

- Мой дед Павел прошел войну с 1942 по 1945 год, - рассказывает Светлана Караулова, внучка ветерана. - О своем боевом пути и наградах никогда не рассказывал.

Впрочем, документы о его военном пути сохранились. Например, дело по приему Павла Власова в члены ВКП(б) в июне 1942 года, к которому прилагалась небольшая автобиография, написанная им самим от руки.

Павел Власов встретил Победу в Венгрии. Фото: предоставлено Светланой Карауловой

- Я, Власов Павел Семенович, родился в 1909 году в поселке Арти в семье плотника, - писал Павел Власов. - Отец умер в 1914 году от паралича. После смерти отца мать работала на Артинском косном заводе. Я, брат и две сестры находились на иждивении матери. В 1923 году я окончил школу, пять классов и пошел батраком в деревню к кулаку, где и работал по 1925 год, потом жил в других деревнях также у кулаков.

В 1929 году он устроился рабочим на Артинский косный завод, а в 1931-м ушел на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Сначала был курсантом полковой школы, а затем помощником командующего взвода пулеметной роты. После армии Павел Семенович вернулся на свой завод, учился в институте местпрома в Свердловске, а когда началась война, его призвали. В это время у него уже была жена и трое детей.

Первое время он служил командиром взвода противовоздушной обороны в Челябинске. А в 1942 году его перевели на 4-й Украинский фронт, где он командовал пулеметным взводом 61-й механизированной бригады.

- С марта 1943 по ноябрь 1944 он был командиром зенитной пулеметной роты, - рассказывает внучка фронтовика. - 19 ноября 1944 года он получил легкое осколочное ранение обеих ног – лечился в Эвакогоспитале, в городе Брашов в Румынии.

В конце войны Павел Власов возглавлял взвод охраны в Венгрии. Был награжден медалью «За победу над Германией» и вернулся домой к родным живой.

«МОЙ ДЕД АЛЕКСАНДР»

Второму дедушке Светланы, к сожалению, не удалось вернуться с войны. Его звали Александр Ефимович Крашенинников. Ему был всего 21 год, когда на нашу страну напали. О том, что с ним случилось на полях сражений долгое время родные не знали.

- Помню из детства, что мой отец его искал, писал везде, - говорит Светлана Караулова. - «Пропал без вести» - это все. Других ответов не приходило. Помню его фотографию в фойе заводского клуба на стенде работников, ушедших с завода на фронт. Часто думаю, да когда же он успел работать, жениться, оставить сына, воевать...

Александр Крашенинников с 13 лет работал на Артинском косном заводе. Числился в рядах стахановцев. В 1940 году его призвали в армию. Поэтому начало войны он встретил уже будучи солдатом.

Александр Крашенинников погиб в марте 1942 года от ранений. Фото: предоставлено Светланой Карауловой

В семье сохранилась трудовая книжка Александра Крашенинникова, а также его свидетельство о рождении и воспоминания его жены (бабушки Светланы, - Ред.), написанные на тетрадном листочке химическим карандашом:

«1-й год был в Житомире, учился на командира. Нужно было 10 месяцев учиться, а через полгода - война. Их назначили командирами отделения к станковым пулеметам. Было письмо из Киева. Потом направили в город Вышний Волочек Калининской области, тут он ходил в бой, его подразделение получило благодарность, и его оставили учиться на старшего лейтенанта 3 месяца. В этом же Вышнем Волочке звание присвоили. В последнем письме, писал, что в бой не знаю когда, а товарищей отправляют каждый день... С апреля 1942 писем больше не было»

Лишь в наше время уже внучка смогла наконец получить сведения о том, что случилось с дедушкой. Оказалось, что он вовсе не «Пропал без вести».

- По сведениям Военного архива «….Крашенинников Александр Ефимович, командир взвода 875 стрелкового полка 158 стрелковой дивизии, умер от ран 11.03.1942 г., похоронен: Тверская (Калининская) область, Молодотудский район, д. Азаново, - зачитала Светлана.

Имя Александра Крашенинникова стоит на обелиске в поселке Арти, где он родился и рос, а также на обелиске в деревне Азановой Тверской области, где он погиб, сражаясь.

- Бабушка - Крашенинникова Вера Дмитриевна - замуж больше не вышла, умерла 4 июня 2017 года в возрасте 94 лет, - говорит Светлана. - На каждое шествие «Бессмертного полка», 9 мая, я выхожу с портретом своего деда. Память о нем жива.