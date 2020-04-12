«Картечью в упор расстрелял до 70 гитлеровцев»: история фронтовика Николая Некрасова, командовавшего противотанковой батареей

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка».

На страницах газеты, на сайте ural.kp.ru, а также на радио «КП»- Екатеринбург (92,3 FM) мы рассказываем истории ваших ветеранов. Историю Николая Некрасова в нашу редакцию прислал его сын Станислав Николаевич.

ВООДУШЕВЛЯЛ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

Николай Некрасов родился 27 июля 1908 года в деревне Плесо Молотовской области. После школы он учился в педагогическом техникуме и институте. Он был настоящим сельским учителем. Преподавал математику и со временем дорос до директора школы. С этой должности он и ушел добровольцем в Красную армию в 1942 году. За годы войны Николай Некрасов прошел путь от курсанта до командира огневого взвода противотанковой батареи, а затем и до помощника начальника штаба.

Май 1945 года. Николай Некрасов с сослуживцами в Берлине. Фото: предоставлено Станиславом Некрасовым

Он участвовал в боях на Воронежском, Центральном, Белорусском, 1-м Украинском, 1-Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Его не раз награждали за мужество и отвагу, например орденом Отечественной войны I степени. Некрасов заслужил его 17 августа 1944 года, когда его взвод на 1-м Украинском фронте отразил контратаки противника.

«Его взвод в течение 5 часов вел непрерывный бой с противником, при этом отразил шесть вражеских контратак, уничтожил три вражеских танка, из них один типа «Тигр» и две «Пантеры» прямой наводкой из орудия, картечью в упор расстрелял до 70 гитлеровцев, - сообщается в выписке из представления к награде. - А когда кончились снаряды, взвод взял автоматы и начал расстреливать в упор контратакующую пехоту противника, бой доходил до рукопашных схваток. Тов. Некрасов, руководя боем взвода, лично сам расстреливал гитлеровцев из автомата в упор, воодушевлял личный состав взвода на героические подвиги»

А 29 марта 1945 года его наградили орденом Отечественной Войны II степени за то, что, руководя батареей, он успешно отбивал контратаки превосходящих сил противника.

«В результате правильного использования огня батареи, противник потерял 2 танка, 3 самоходных орудия, и более 100 солдат. Занимаемый рубеж сдержали. Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени», - сообщается в выписке.

Он участвовал в боях за Сталинград, во взятии Кенигсберга, в освобождении Варшавы... А Победу встретил в немецком городе Бад-Доберан на службе в 85 Отдельном самоходном истребительно-противотанковом Гданьском дивизионе СУ-76.

Николай Некрасов в Германии в 1945 году. Фото: предоставлено Станиславом Некрасовым

ВСЕГДА БЫЛ НА ПЕРЕДОВОЙ

Николай Некрасов смог вернуться домой. В мирной жизни он продолжал учить. Сначала преподавал математику в Пермском пехотном училище, а в 1950-х перевелся в Суворовское училище в Свердловске. Но война отразилась на его здоровье, ведь он был ранен в голову и контужен во время боев на Воронежском фронте, а таже ранен в правый глаз и в левую руку на Украинском фронте.

- Ранения отца я знал наизусть. Они записаны в военном билете в виде тире между датами и записью «ранбольной» (раненый, находящийся в больнице, - Ред.), - вспоминает Станислав Некрасов, сын ветерана. - Он был всегда на передовой, поскольку командовал противотанковой батареей вначале сорокапяток, потом других орудий, но все равно на прямой наводке, а в конце войны в дивизионе самоходок. «Ранбольным» он был все годы после войны, и я увозил его на скорой, привозил домой, бегал за лекарствами, тревожился, подклеивал в записные книжки инструкции по применению лекарственных препаратов, общался с врачами. Сейчас жалею, что тогда не было Интернета, и отец умер еще до 35-й годовщины Победы, ведь он был не просто участник войны, а инвалид ВОВ, как молодняк их тогда называл «Вова». К 30-летию Победы появились в магазинах листочки «Инвалиды и ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди». Но они и не рвались вне очереди.