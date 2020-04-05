Свердловская область на самоизоляции: снижение зарплат, закрытые парикмахерские и беда мигрантов - отвечает губернатор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжил общение с жителями региона в своем Instagram. Глава региона отобрали наиболее интересные и актуальные для периода самоизоляции вопросы, и лично ответил на них. Публикуем подборку.

Почему нельзя разрешить работать парикмахерским? Ведь малый бизнес загнется.

Для меня очень важно, чтобы бизнес пережил этот сложный для всех период. Особенно малые и микроорганизации — это деятельные люди, к которым я испытываю особое уважение. Но наша общая задача — создать условия для максимального социального дистанцирования. Если отпустим ситуацию, последствия будут гораздо хуже. Поэтому мы очень осторожно вводим ограничения. Что касается получения услуг на дому, то и здесь я рассчитываю на сознательность уральцев — здоровье сейчас важнее всего.

От мыла и антисептиков шелушатся руки? От сухого воздуха в квартире стягивает кожу лица, а от постоянного ношения масок на коже появляются прыщики и высыпания? Врач-косметолог из Екатеринбурга дает советы 00:00 00:00

Могут ли работать сейчас магазины Duty free в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге?

Ассортимент этих магазинов более чем наполовину составляют продовольственные товары. Поэтому они имеют право работать в текущей ситуации. Но только при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил: создание условий для соблюдения дистанции между покупателями, персонал должны работать в масках и перчатках.

Законно ли снижение оплаты труда на 50% при сохранении тех же условий, что и до постановления об ограничительных мерах?

В этой ситуации руководители организаций, к сожалению, вынуждены идти на сокращение оплаты труда, но страдать могут лишь стимулирующие выплаты. По закону работодатель обязан уведомлять работника обо всех изменениях письменно. Если вы считаете, что ваши права нарушены – обращайтесь в трудовую инспекцию.

Где можно купить маски? Их почти нет.

В Свердловской области в большом объеме производят средства индивидуальной защиты, их производство наращивается. Но ими обеспечиваются, прежде всего, медицинские учреждения, сотрудники правоохранительных органов, предприятия, где нельзя остановить производство.

Ежедневно в регионе 41 предприятие выпускает около 70 тысяч многоразовых тканевых масок и 45 тысяч одноразовых масок. Если встречаете маски по 50 и по 100 рублей – обращайтесь в УФАС, они за этим следят.

Второму ребенку исполнилось 3 года. Могу ли претендовать на выплату на ребенка до трех лет?

Не знаю, какой доход у вашей семьи. Но в марте 2020 года мы ввели новую меру поддержки для нуждающихся семей: выплаты на детей от 3 до 7 лет. В этом году размер выплаты составит 5 757 рублей, позже будет увеличен. Заявление начнем принимать с 1 июня 2020 года.

Теперь по инициативе президента по поддержке семей с детьми до 3 лет включительно, имеющих право на маткапитал. Эту работу курирует Пенсионный фонд России. У них есть «горячая линия», на которой дадут все разъяснения: 8 343 286 78 01.

Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов 00:00 00:00

У меня плохое зрение. Как быть с покупкой контактных линз?

6 апреля салоны оптики по всей оптике начнут открывать. По новому распоряжению они имеют право работать. Мигрантам нужно оплачивать патент, но многие остались без работы и денег. Просим помощи.

На прошлой неделе в Заксобрание внесены законопроекты по поддержке малого и среднего бизнеса. Там есть пункты по сохранению на различных производствах рабочие места с прежним уровнем зарплаты.

19 марта МВД разъяснило порядок продления срока временного пребывания иностранцев в России. Для этого нужно обратиться в ближайший территориальный орган полиции с заявлением, составленным в произвольной форме. Визы продлевают независимо от цели приезда, даже если все сроки вышли.

Часть организаций в Екатеринбурге и Свердловской области откроет свои двери для уральцев 6 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

Как будут рассчитывать зарплату медикам при условии, что организация не прерывает свою деятельность? Законно ли выплачивать две трети от оклада, исключая стимулирующие выплаты, уральский коэффициент и надбавку за работу в сельской местности, если сотрудник работает на полную ставку?

Оклад пострадать не может. Уральский коэффициент убрать нельзя, надбавка за работу в сельской местности – отраслевая, основания для ее исключения нет. Вероятно две трети от зарплаты – это гарантированная часть без премиальных выплат. Все возможные уменьшения зарплаты допустимы только в рамках, установленных положениями трудового договора.

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