Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопросы уральцев: часть третья

Во время нерабочей недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в третий раз ответил на актуальные для периода коронавирусной инфекции вопросы уральцев.

Публикуем третью часть ответов главы региона, которые Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram 2 апреля 2020 года.

Что будет с предприятиями, которые отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск или заставляют уволиться?

Предприятия (особенно из сферы малого бизнеса) сегодня в сложной ситуации. Работодатель и сотрудник должны вести переговоры, но манипулировать сотрудниками, угрожая увольнением, либо сокращением зарплаты, нельзя.

Выход: обращаться в Госинспекцию труда Свердловской области. Власть региона и профсоюзы будут защищать права работников.

Как поддержат тех, кто теряет доход. Куда обращаться для этого?

Скоро сформируют перечень мер поддержки предприятий и бизнеса в Екатеринбурге и Свердловской области. Это поможет пережить этот сложный период.

Закроют ли границы Свердловской области?

Как в СССР боролись с эпидемиями: вспоминаем опыт ликвидации «черной чумы» в Москве в 1960 году и сибирской язвы в Свердловске в 1979 году 00:00 00:00

Если это понадобится, людей предупредят заранее. Границы могут закрыть, если резко ухудшится эпидемиологическая обстановка по требованию главного санитарного врача Свердловской области. Сегодня таких намерений нет.

Могут ли работать ломбарды?

Нет. Также все платежи по кредитам переносятся на период, который будет объявлен рабочим.

Когда появятся экспресс-тесты на коронавирус, которые покажут результат за пару часов. В Свердловской области синхронно работают две лаборатории Роспотребнадзора, где исследуют пробы на коронавирус, также десятый день функционирует Клинико-диагностический центр в Екатеринбурге. 2 апреля этим же занялись лаборатория Областной больницы №1, а также клиника УГМК. Общая мощность – 310 тестов в сутки.

Работу общественного транспорта ограничивать не будутФото: Алексей БУЛАТОВ

Высокие цены на маски: раньше продавали по 3 рубля, теперь по 150. Что делать?

Обращаться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области или Управление Федеральной антимонопольной службы региона.

Выпуск масок растет, их выпускает в регионе больше 40 предприятий.

Почему за электричество плату начисляют не по тарифу выходного дня?

Нерабочие дня не являются выходными или праздничными. Поэтому порядок начислений остается без изменений.

Ограничат ли работу общественного транспорта? Закроют ли метро в Екатеринбурге?

Нет, не ограничат и не закроют. Проводится санитарная обработка подвижного состава, водители и кондукторы проходят обязательный медицинский контроль. Деньги на оплаченных проездных «не сгорят».

Куда жаловаться на плохую уборку в подъездах?

Есть «горячая линия» для жителей Екатеринбурга: 304 12 18. Для жителей Екатеринбурга, Арамили и Березовского: 312 07 50.