«Хотел накрутить подписчиков в Instagram»: полицейские поймали «Леща», который запугивал уральцев фейками о коронавирусе

Полиция Краснотурьинска поймала мужчину, который запугивал горожан фейками о коронавирусе. Негодяем оказался 35-летний проходчик горнодобывающего предприятия, который в более узких кругах известен по прозвищу «Лещ». Ранее он уже был судим за изнасилование и долгое время сидел в тюрьме в Новой Ляле.

- Из мест лишения свободы он вышел в июне 2013 года. С целью привлечь к своей персоне внимание пользователей Instagram и, тем самым, увеличить число подписчиков, он стал распространять фейки о пандемии COVID-19, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - С видом хорошо информированного специалиста он пугал якобы всплеском количества заболевших среди жителей родного города, а также Карпинска и Североуральска.

Но построить «карьеру» ему помешали полицейские, которые вычислили его и задержали. И он, не дожидаясь судебного разбирательства, раскаялся в том, что натворил, и признался, что никакой достоверной информации у него нет.

- Органам внутренних дел он даже дал интервью, в котором под видеозапись попросил извинений у земляков и пообещал не повторять подобных «фокусов», - добавил Горелых. - В ближайший понедельник, 6 апреля, собранные по данному факту материалы райотдел передаст для рассмотрения по существу в мировой суд Краснотурьинска.

На «коронавирусного эксперта» завели административное делопроизводство за распространение фейков. Теперь ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

К сожалению, это уже не первый случай, когда в соцсетях распространяются разного рода фейки. За них даже ввели наказание. Ранее мы рассказывали, что слесарь из Екатеринбурга, который запугивал местных жителей различными псевдоисториями о коронавирусе, теперь заплатит за это 30 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафовали женщину, которая рассказывала, что, якобы, из-за коронавируса закрывают Екатеринбург.