В Свердловской области зафиксировано еще пять случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области официально зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Теперь на территории региона зафиксировано 38 заболевших, в том числе два - в Камышлове и по одному в Заречном и Ревде. Состояние троих медики оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Но есть и хорошие новости: 12 человек уже поправились и были отпущены по домам. Остальные находятся под пристальным наблюдением медиков в ГКБ №40.

- Контактировавшие с ними лица выявлены, с ними проведены все необходимые профилактические противоэпидемические мероприятия, - рассказали в оперштабе. - Близкий круг контактных госпитализирован и обследован лабораторно, за остальными организовано медицинское наблюдение, по показаниям проведено лабораторное обследование.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, а также зафиксировано шесть летальных исходов. Полностью выздоровели за сутки 45 человек по всей стране. В Свердловской области за 24 часа медики обследовали 1 657 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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