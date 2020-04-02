2020-04-02T08:38:12+03:00
Общество

За сутки медики проверили на коронавирус 1 657 уральцев

Специалисты провели рекордное количество исследований проб - 1 683
Мария Трапезникова
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За сутки медики проверили на коронавирус 1 657 человекЗа сутки медики проверили на коронавирус 1 657 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать ежедневные сводки. Согласно данным на 2 апреля, за минувшие сутки специалисты провели рекордное количество исследований проб - 1 683. Все анализы брались у людей, у которых были для этого показания: контакт с уже зараженными, симптомы ОРВИ или недавняя поездка за границу.

- За сутки медики обследовали 1 657 человек. А всего, с начала февраля, специалистами проведено 18 315 исследований и обследовано 13 862 человека, - рассказали в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день официально зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. Но есть и хорошие новости: восемь человек полностью поправились и были отправлены по домам. Остальные пациенты находится под пристальным наблюдением медиков в ГКБ №40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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