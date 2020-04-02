2020-04-02T11:50:38+03:00
Общество

От коронавируса вылечились еще четыре уральца

На сегодняшний день домой отправлены 12 человек
Мария Трапезникова
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От коронавируса вылечились еще четыре уральцаОт коронавируса вылечились еще четыре уральцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отличные новости для Свердловской области: от коронавируса вылечились еще четыре уральца. Об этом официально заявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому на сегодняшний день, в общем, домой отправлены 12 человек.

Но, вместе с тем, сегодня стало известно о еще пяти заболевших, все они - жители Екатеринбурга и находятся под наблюдением врачей в ГКБ №40.

- Контактировавшие с ними лица выявлены, с ними проведены все необходимые профилактические противоэпидемические мероприятия, - рассказали в оперштабе. - Близкий круг контактных госпитализирован и обследован лабораторно, за остальными организовано медицинское наблюдение, по показаниям проведено лабораторное обследование.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 38 случаев коронавируса, в том числе два - в Камышлове и по одному в Заречном и Ревде. Состояние троих медики оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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