«Война разрушила все его планы на жизнь»: история Николая Белова умершего через пять лет после Победы

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка».

На страницах газеты, на сайте ural.kp.ru, а также на радио «КП»- Екатеринбург (92,3 FM) мы рассказываем истории ваших ветеранов. Историю Белова Николая Васильевича в нашу редакцию прислала его дочь Зоя Иванова.

БЫЛ СЕРЬЕЗНО РАНЕН ВО ВРЕМЯ БОМБАРДИРОВКИ

Николай Белов родился под Кушвой в поселке Баранчинский, известном своим электромеханическим заводом, эвакуированным в годы Первой мировой войны из эстонского Таллина. Здесь Николай Васильевич и работал в мирное время. В 20 лет он женился, а когда ему исполнилось 25, началась война и Кушвинский военкомат призвал его в армию. В июле 1942 года Николай Белов находился на Калининском фронте. Он исполнял обязанности командира отделения 2 пулеметной роты 2 батальона 938 стрелкового полка.

- В августе 1942 года мой отец получает звание сержанта и находится уже при штабе 306 стрелковой дивизии в составе отдельного взвода особого отдела НКВД, - рассказывает Зоя Иванова, дочь Николая Белова. - В ночь с 12 на 13 ноября 1942 года дивизия переходит к жестокой и упорной обороне в районе деревни Покровское Торопецкого района Калининской области близ озера Слободское. Согласно донесению штаба дивизии 13 ноября 1942 года в 15.20 девять бомбардировщиков противника в сопровождении четырех истребителей подвергли бомбардировке штаб.

Во время той атаки погибло три человека и получили ранения 14. Среди тех, кто пострадал был и Николай Белов. Один из осколков попал ему в левую голень, повредил кости и сосуды. Из-за этого медикам пришлось ампутировать офицеру левое бедро. После случившегося Белова признали негодным к военной службе и, присвоив вторую группу инвалидности, отправили домой.

- Дома его ждал страшный удар. Жена Лиза не приняла его, инвалид ей не нужен, - говорит дочь Николая Белова. - Невозможно даже представить,что переживал мой отец и что творилось у него на душе. Он нашел приют у своей тетушки Груши, у которой в это время проживала совсем юная девушка Нина.

Каждый год акция Бессмертный полк собирает сотни тысяч участников по всей стране.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УМЕР ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В порядке трудовой мобилизации на период военного времени Нина работала в швейной мастерской поселка Баранчинский. Она шила военное обмундирование - гимнастерки, брюки галифе и кальсоны.

- В доме у тетушки Груши и познакомились мой отец и моя мать, - рассказывает Зоя Иванова. - Отец после возвращения из госпиталей снова устроился на работу на Баранчинский электромеханический завод и работал там мастером. Работал хорошо. Его наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

О войне Николай Белов не любил рассказывать родным. Лишь одну историю он вспоминал часто, о том, как на его глазах судили женщину за пособничество немцам на оккупированной территории.

- Она знала немецкий язык и немцы привлекли ее работать переводчицей, - рассказывает Зоя Иванова. - В свою защиту она сказала : «А что мне было делать? У меня двое детей на руках, которых надо кормить, а Красная Армия отступила и оставила нас‎». Ее расстреляли, двое детей остались без матери. Отец мой очень жалел эту женщину и говорил моей матери: «Нина, а ведь она была права‎».

Для своей новой семьи Николай Белов построил дом. Но жить ему долго и счастливо было не суждено. 9 сентября 1950 года в возрасте 34 лет он умер. В справке отдела ЗАГС причиной смерти указан туберкулез легких.

- Думаю, что его тяжелое ранение тоже сыграло не последнюю роль, - говорит дочь Николая Белова. - Война искалечила его, разрушила все его планы на жизнь, принесла ему многочисленные страдания и стала причиной его ранней смерти. Я помню своего отца, воспоминания в основном отрывочные и смутные, но есть одно яркое и четкое. Я сижу на телеге, в которую впряжена лошадь, рядом лежит мой отец, глаза у него закрыты, и я все повторяю: «Папа спит, папа спит». Разве может маленький ребенок осознать, что его отца уже нет в живых? Через месяц после похорон мне исполнилось 4 года.

ДОЧЬ СОЛДАТА ИЩЕТ ЕГО СОСЛУЖИВЦЕВ

Дочь Николая Белова, Зоя Иванова, сейчас живет в Тольятти Самарской области. В конце своего письма об отце она попросила указать в публикации тех людей, с которыми он служил. Зоя Николаевна надеется, что тогда, возможно, откликнутся их дети, внуки и правнуки.

- Буду очень рада, если откликнутся и жители поселка Баранчинский или их потомки, которые знали моего отца, - говорит Зоя Иванова. - Понимаю, что прошло много лет, но надежда умирает последней.

По словам Зои Ивановой, вместе с Николаем Беловым в составе отдельного взвода особого отдела НКВД 306 стрелковой дивизии 2- го формирования 43 армии Калининского фронта несли службу:

- Алешин А.И.

- Бабенко И.В.

- Березовский Изидор Маркович, 1923 года рождения

- Гамаюнов Федор Иванович, 1912 года рождения

- Гречко Ф.И.

- Кривега Филипп Иосифович, 1901 года рождения

- Крошкин Георгий Артемович, 1898 года рождения

- Матюшин М.Ф.

- Сысоенков П.М.

- Чирков Дмитрий Никифорович, 1909 года рождения

- Шлычкин Г.В.

Те, кто знал их могут обратиться в редакцию газеты «Комсомольская правда» в Екатеринбурге

- по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7(343)237-25-51.

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