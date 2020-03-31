«В окопах делился едой с детьми блокадного Ленинграда»: история фронтовика Ивана Косилкова

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и в эфире радио. Историю фронтовика Ивана Косилкова нам прислал его сын Василий Иванович.

УШЕЛ НА ВОЙНУ В 19 ЛЕТ

Он вполне мог бы стать героем знаменитой фотографии «Комбат», на которой командир с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку. Да фотографа не оказалось рядом в тот момент, когда 17 июля 1941 года 19-летний Иван Косилков в районе деревни Яхново у реки Великой при прорывы обороны противника первым поднял свой взвод на захват вражеских траншей.

«Лично сам огнем из автомата уничтожил 8 немцев и смелыми действиями отрезал отход группе противника, которая была уничтожена и частично взята в плен», - сообщается в наградном листе от 7 сентября 1944 года

Иван Васильевич Косилков, уроженец Вологодской области, как и многие ровесники на войну попал в юном возрасте. Ему было всего 19 лет, когда из районного военного комиссариата пришла повестка. Это случилось 1 июля 1941 года. А уже через две с лишним недели первый бой - тот самый бой с прорывом вражеских укреплений.

«В этом бою тов. Косилков проявил мужество и стойкость. Достоин правительственной награды - ордена «Красная звезда», - сообщается в наградном листе от 7 сентября 1944 года.

Боевой путь своего отца, житель Екатеринбурга, Василий Иванович Косилков восстанавливает по редким документам, что остались в архивах, да воспоминаниям из совсем раннего детства.

- Мне было 8 лет, когда он умер уже после войны, - говорит Василий Косилков. - Документов практически не осталось. Ни орденов, ни медалей - только удостоверения от них сохранились. Из разговоров отца с моим дядькой, помню, что отец, когда прошел подготовку, был направлен в Ленинград. Он был командиром пулеметного взвода и участвовал в обороне города. Про Ленинград он тогда рассказывал, что они, солдаты, сидели в окопах. Задача была - не пропустить врага. И кормили солдат тогда лучше, чем население города. И к ним в окопы часто приползали голодные ребятишки. Солдат за это наказывали, но они все равно делились своим пайком с детьми.

Наград Ивана Косилкова не сохранилось, уверяют его родные, только документы от них. Фото: предоставлено Василием Косилковым

БЫЛ РАНЕН И КОНТУЖЕН

Ленинград часто бомбили. Периодически немцы совершали небольшие вылазки, в ходе которых советские солдаты встречали их огнем из пулеметов. Но до полномасштабных боевых действий не доходило, рассказывал Иван Косилков своему сыну.

- После Ленинграда, когда блокада прошла, отец начал с частью продвигаться на Запад, - вспоминает Василий Косилков. - Он участвовал в Псковско-Островской наступательной операции.

В ходе этой операции советские войска освобождали города Псков и Остров, а также развивали наступление вглубь Прибалтики. Тогда погибли 33 583 солдат. Но Иван Косилков выжил и смог дойти до Кенигсберга (сейчас Калининград, - Ред). У подходов к нему он и встретил новость о Победе. За время войны он был ранен и контужен.

- Отец показывал на себе шрам - тот шел по животу и правому боку. Это ему осколок от мины оставил, - говорит Василий Косилков. - А еще он замерзал во время блокады. Был контужен. Все это сказалось, наверное, на его здоровье из-за чего он и умер рано, когда мне было всего восемь лет.

После войны Иван Косилков окончил Вологодский молочный институт и работал ветеринаром.

- Он был передовым человеком, вел политинформацию в клубе, всегда читал газеты и книги. А меня научил читать по журналу «Крокодил». Показывал на название журнала и спрашивал: «Какая это буква?», - делится сын фронтовика. - И сейчас я каждый год участвую в акции «Бессмертный полк» с его фотографией.