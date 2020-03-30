2020-03-30T16:39:01+03:00
Происшествия

«Так бы поступил любой полицейский»: на Урале инспекторы ГИБДД спасли 7-месячного младенца

Инспекторы не стали рассказывать о своем поступке, так как не увидели в нем ничего особенного
Евгений Стоянов
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Старший лейтенант полиции Нурлан Ахметов и старлей Александр Киселев экстренно приехал к зданию райотдела. Фото: Валерий ГорелыхСтарший лейтенант полиции Нурлан Ахметов и старлей Александр Киселев экстренно приехал к зданию райотдела. Фото: Валерий Горелых
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Двое инспекторов Госавтоинспекции ОВД свердловского города Богданович спасли жизнь 7-месячному младенцу по имени Данил. Чудесное спасение малыша произошло еще 19 марта, но известно о нем стало только сейчас.

В тот день в дежурную часть отдела полиции Богдановича вбежал перепуганный мужчина с ребенком на руках. Он рассказал полицейским, что это его сын, которому неожиданно стало плохо. Родители, испугавшись, приняли решение не тратить драгоценные минуты и бегом прибежали в ближайший отдел МВД.

- Наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Нурлана Ахметова и старшего лейтенанта Александра Киселева в кратчайшие сроки прибыл к зданию райотдела. Полицейские на служебном автомобиле оперативно доставили малыша с ухудшением здоровья в медицинское учреждение, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как уточнил Горелых, наряд ГИБДД в составе Ахметова и Киселева были на дежурстве и занимались привычными для себя обязанностями по обеспечению безопасности дорожного движения. В этот момент им поступил срочный вызов из территориального ОВД. После этого наряд инспекторов экстренно примчался к зданию райотдела.

- Сотрудники полиции разместили нуждающихся в помощи людей на заднем сидении патрульного автомобиля и, включив специальные сигналы и проблесковые маячки, быстро доставили до ближайшего медицинского учреждения, - рассказал Валерий Горелых.

В больнице маленького пациента уже ждали врачи, которые срочно госпитализировали Данила. Позже медики позвонили в дежурную часть и

поблагодарили силовиков за содействие в спасении мальчика.

- Не забыл отметить добрыми словами представителей МВД и счастливый глава многодетной семьи, воспитывающий троих несовершеннолетних детей. Сейчас карапуз находится на лечении в одной из клиник Екатеринбурга, куда его доставили для оказания более квалифицированной помощи, - уточнил Валерий Горелых.

Прогнозы врачей, к счастью, благоприятные – мальчик идет на поправку.

- На вопрос, почему об этом факте не рассказали раньше, инспекторы, смущаясь, сообщили, что ничего сверхъестественного они не сделали, так бы поступил любой человек, не говоря про полицейских, - отметил полковник Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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