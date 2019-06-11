На Урале полицейский спас двух тонущих детдомовцев

В Полевском старшина полицейский-водитель Юрий Шмырев спас жизни двум мальчишкам, которые едва не погибли. Все произошло вечером, местный житель увидел детей на Верхнем пруду в полузатонувшей лодке.

Прибывшие на место ЧП полицейские поняли, что действовать нужно быстро, на спасение оставалось примерно 15-20 минут. Чтобы добраться до лодки старшина Шмырев направился к себе домой за надутой резиновой лодкой, остальные патрульно-постовые отцепили территорию берега.

Благодаря действиям полицейского удалось избежать трагедии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Буквально через 5 минут прикрепив лодку к крыше газели Юрий Викторович вернулся на берег и вместе со знакомым Павлом Смыковым, по очереди гребя веслами – направились к тонувшим в лодке подросткам. В этот момент, по словам старшины не было страха за себя, что они могут перевернуться от сильного ветра и волн. Было желание успеть спасти ребят, так как деревянная лодка практически полностью затонула, - рассказал «КП» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В этот момент один из мальчишек испугался, что помощь не успеет вовремя и выпрыгнул из лодки. Полицейский Шмырев рассказал, что, когда они подплыли к нему, парень был весь синий, его била дрожь и он не мог сам взобраться на резиновую лодку с подоспевшим к нему людям.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В итоге оба мальчика были доставлены в больницу с переохлаждением. Позже выяснилось, что они являются воспитанниками городского детского дома.

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