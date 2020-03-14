«Через мгновение бензобак взорвался»: на Урале полицейский спас водителя из горящей машины
В Свердловской области полицейский вытащил водителя из горящей машины. Все произошло в конце февраля на 11-м километре дороги Верхняя Тура – Красноуральск.
- Водитель «Пежо» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Джили-Атлас», за рулем которой находился старший инспектор подразделения мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области майор внутренней службы Денис Гудимов, - рассказали в МВД России.
После столкновения французская иномарка загорелась, а ее водитель оказался заблокирован в машине.
- На помощь пришел Денис Гудимов. Выбравшись из своей поврежденной машины, он подбежал к горящему «Пежо». Действуя быстро и решительно, полицейский извлек водителя из салона, сбил огонь на его одежде подручными средствами и оттащил подальше от пылающей иномарки. Через мгновенье ее бензобак взорвался, автомобиль полностью выгорел, - подчеркнули в МВД России.
Увидев огонь, рядом с местом ДТП стали останавливаться другие автомобилисты. Они отвезли водителей обеих пострадавших в аварии машин в больницу. У Дениса Гудимова врачи диагностировали ожоги пальцев руки и многочисленные ушибы. У второго пострадавшего – серьезные ожоги поверхности тела и переломы.
Свердловский полицейский рассказал, как спас водителя из горящей машины.
- По факту ДТП отделением ГИБДД ОМВД России по Красноуральску возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Назначено проведение соответствующих экспертиз, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU