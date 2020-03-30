2020-03-30T11:20:12+03:00
Общество

Мэр города объяснил, почему жительница Алапаевска, прилетевшая из Таиланда, не ушла на карантин

Сейчас Анастасию Бушуеву все-таки отправили на самоизоляцию
Евгений Стоянов
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К счастью, Анастасия Бушуева чувствует себя хорошо и признаков коронавируса у нее пока не обнаружено. Фото: соцсетиК счастью, Анастасия Бушуева чувствует себя хорошо и признаков коронавируса у нее пока не обнаружено. Фото: соцсети
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Накануне 33-летняя жительница Алапаевска Анастасия Бушуева получила едва ли не всероссийскую известность. Женщина больше 10 дней назад вернулась из Таиланда, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Но вместо самоизоляции многодетная мама в открытую заявила, что не собирается соблюдать меры предосторожности.

- Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше до того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал и в принципе делаем то, что хотим», — написала Анастасия Бушуева у себя в Instagram.

Многие пользователи соцсетей начали возмущаться тем, что женщина проигнорировала самоизоляцию. Жители Алапаевска стали писать, что видели женщину в фитнес-центре и в супермаркетах.

После публикаций в СМИ Следственный комитет заявил, что проверит женщину и то, почему она не соблюдает самоизоляцию.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов, возглавляющий местный штаб по борьбе с коронавирусом, рассказал «Комсомолке», что сейчас женщину все-таки изолировали, вручив ей под подпись требование о самоизоляции.

- Сейчас она находится дома на самоизоляции, а тех, кто с ней контактировал - проверяет Роспотребнадзор, - рассказал Сайгид Билалов. – Она прилетела 19 марта, а сегодня уже 30-е число. Никаких признаков [коронавируса] у нее нет, чувствует она себя нормально. И слава богу. Но ее все равно изолировали на 14 дней.

Женщина вернулась в Россию еще 19 марта. Фото: соцсети

Женщина вернулась в Россию еще 19 марта. Фото: соцсети

Градоначальник рассказал, что Анастасии Бушуевой по каким-то причинам не оказалось в списках людей, прилетевших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Эти списки местным властям предоставляет Роспотребнадзор.

- По ее словам, всех людей, прилетевших на том рейсе, пропустили по «зеленому коридору, никто не мерил им температуру и ничего не сказал. Но это – по ее словам. Мы этого утверждать не можем, - уточнил Белалов.

Сейчас следователи СКР выясняют, почему Анастасии Бушуевой не было в списках. Также они дадут оценку действиям женщины, ведь ее никто письменно не уведомлял о том, что она должна была находиться на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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