«Мы под карантин не подходим»: на Урале следователи проверят женщину, которая проигнорировала требование о самоизоляции после отдыха в Таиланде

В Свердловской области следователи СКР всерьез заинтересовались жительницей Алапаевска. Речь идет о 33-летней Анастасии Бушуевой, которая недавно вернулась с семьей из Таиланда. Но вместо самоизоляции многодетная мама решила в открытую заявить, что она не собирается соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

- Друзья, узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. Все потому, что мы улетели оттуда на день раньше, чем там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал, да и вообще делаем что хотим, - заявила Анастасия в соцсетях.

Такое дерзкое обращение моментально разлетелось по уральской глубинке и уже через сутки новости дошли до силовиков. Отмечается, что Бушуева продолжает посещать спортзал, кафе и прочие общественные места.

Анастасия с мужем воспитывают троих детей. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи планируют опросить Анастасию и определить круг лиц, с которыми она контактировала и решить вопрос о направлении ее на медобследование.

- Организована доследственная проверка по сообщению о том, что жительница города Алапаевска вернулась домой после путешествия в Королевство Таиланд, заявляя при этом посетителям страницы в одной из социальных сетей, что не намерена проходить медицинское обследование в режиме карантина на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом в публикации указано, что женщина, несмотря на установленные ограничения, продолжает посещать общественные городские места, создавая возможную опасность для жизни и здоровья других граждан, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По итогам проверки следователи дадут оценку действиям Бушуевой на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Фото: СОЦСЕТИ

Связаться с Анастасией на момент публикации не удалось.

ОФЦИАЛЬНО

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, и проживающие с ними должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Нарушение режима изоляции влечёт административную или уголовную ответственность.

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