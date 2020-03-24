Как очистить «Грязьбург»: на улицах Екатеринбурга накопились десятки тысяч тонн грязи и пыли

В начале весны главным поводом для упрека в сторону действующей исполнительной власти традиционно становится грязь на улицах города. В прессе и социальных сетях вернулись к обсуждению «Грязьбурга» и начали новые поиски виноватых в том, что чистота улиц уральской столицы далека от идеала.

Причины появления грязи в городе все точнее устанавливаются учеными и специалистами из множества отраслей, разложившими ее на составляющие и назвавшими основные факторы загрязнения города. Данные находятся в общем доступе. Но грязь - удобный аргумент в споре: с ней сталкивается каждый горожанин вне зависимости от собственного социального статуса. Так как решение проблемы с грязью требует больших финансовых вложений и значительных изменений в инфраструктуру города, ситуация меняется медленно. И у политических оппонентов из года в год есть возможность размахивать этой «дубинкой».

53 килограмма пыли на душу населения

В борьбе с загрязнением улиц города Екатеринбург уже предприняты существенные меры. Начали с того, что в 2008 году полностью отказались от применения песка в борьбе с зимней скользкостью. До этого на улицы города за зиму высыпали до 80 000 тонн песка – это более 1000 грузовых железнодорожных вагонов. С переходом на современные, полностью растворимые противогололедные материалы, за 12 лет в городе предотвратили попадание на улицы миллиона тонн грязи.

Это то, что можно было сделать с проблемой быстро. С остальными источниками жижи и пыли не все так просто. Группа ученых из Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук оценила количество грязевых отложений в Екатеринбурге, где проживает 1,5 миллиона человек. По их подсчетам, на улицах города накопилось 80 000 тонн пыли, что составляет 53 килограмма на душу населения. Что же является ее источниками?

Откуда берется грязь

Согласно исследованиям ученых, основными виновниками загрязнения в Екатеринбурге являются: разрушение дорожного покрытия, в том числе, шипованными покрышками, разнос грунта с мест неорганизованных парковок, участков с нарушением покрытия, строек. Грязь разносится транспортом, ветром и поверхностными стоками, например, талым снегом.

А вот противогололедные материалы не попали в список источников грязи в Екатеринбурге, так как их доля в дорожных остатках не доходит и до 0,5%. Практически все, что высыпают на дороги для борьбы с гололедом зимой, вывозится с талым снегом.

На улицах города накопилось 80 000 тонн пыли, что составляет 53 килограмма на душу населенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Заключения уральских экспертов совпадают с выводами ученых федерального уровня, создавших модель, которая позволяет оценить общее количество грязи на улицах города по их концентрации в снежном покрове и снегогрязевой смеси. Они называют такой состав грязи: смесь снега с асфальтной крошкой, пылью, материалом грунтов и почв и выхлопных газов. Доля солей, которые появляются в результате применения противогололедных реагентов, ничтожно мала.

Таким образом, составляющие грязи и ее источники не только изучены под микроскопом и в химических лабораториях, взвешены и внимательно проанализированы, они точно установлены и названы по имени.

С рядом «виновников» загрязнения вполне понятно, как бороться: это и установка ограждений на газонах, и поднятие уровня бордюрного камня, геосетки на открытых грунтах, штрафы для грузовиков, выезжающих со стройки с грязными колесами, приведение в порядок дорожного полотна, ограничение использования шипованной резины и прочее.

Песок – это прошлый век и грязные дороги

Однако пока вместо поиска конструктивных решений и изменения ситуации в очередной раз начинается «охота на ведьм». Вопреки выводам ученых, начинают звучат обвинения по поводу применения противогололедных материалов и даже призывы вернуться к использованию песка для обработки дорог в зимний период.

Таким образом, нам предлагают вместо продолжения работы по устранению остающихся источников грязи в городе добавить в эту смесь еще и 80 000 тонн песка за зимний сезон.

Можно было бы просто не обращать внимания на эти споры, но речь идет не только о чистоте города, но и о здоровье горожан. Те самые 53 килограмма пыли на душу населения Екатеринбурга, которые, как определили ученые, находятся в этой грязи сейчас, - это серьезная угроза здоровью наших жителей. Не нужно быть врачом, чтобы понимать: эта пыль с помощью ветра распространяется не только на стены домов и на деревья, но и проникает в наши легкие и способна провоцировать различные заболевания – от поражения дыхательных путей до онкологии.

Опасность грязи на улицах и вред песка, как ее составляющей, доказаны. Именно поэтому песчаные смеси запрещены для использования в большинстве стран Европы и Северной Америки как противогололедные материалы. Так может быть, продуктивнее не возвращаться к пережиткам старых времен, а вплотную заняться оставшимися источниками грязи на улицах нашего города, направив энергию на поиск реальных решений: на улучшение городской транспортной инфраструктуры, укрепление грунта и организацию цивилизованных парковочных пространств. Так мы и город сделаем чище, и здоровье горожан улучшим.