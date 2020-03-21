2020-03-21T13:07:12+03:00
Происшествия

«Хотел помочь опаздывающей подруге»: в Екатеринбурге под суд отправили хулигана, сообщившего о лжеминировании самолета

Инцидент произошел 31 октября прошлого года, виновника задержали меньше, чем за час
Мария Трапезникова
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Рейс должен был вылететь из Кольцово, однако до его отправки пришел тревожный звонок о минированииРейс должен был вылететь из Кольцово, однако до его отправки пришел тревожный звонок о минированииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следствие ЛО МВД России в аэропорту Кольцово отправило под суд местного 37-летнего жителя, которого обвиняют в ложном сообщении о минировании самолета. Рейс «Екатеринбург - Сургут» авиакомпании Utair должен был вылететь 31 октября из столицы Урала, однако по телефону неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета.

В аэропорт выезжали Скорая помощь и пожарные. После экстренной эвакуации пассажиров самолет был обследован кинологами, проведет повторный досмотр пассажиров и багажа. Предметов, которые бы представляли опасность, силовики не обнаружили. Личность хулигана удалось установить за час.

- Мужчина пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс «Екатеринбург - Сургут», и, чтобы помочь девушке, он решил таким вот образом задержать вылет, - рассказали в пресс-группе МВД РФ. - Однако замысел мужчины не удался. А его знакомая улетела в Сургут только на следующий день.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, на хулигана завели уголовное дело и уже с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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