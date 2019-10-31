2019-10-31T20:39:14+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали рейс в Сургут из-за сообщения о минировании

Сообщение об этом поступило по телефону
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге задержали рейс в Сургут из-за сообщения о минированииВ Екатеринбурге задержали рейс в Сургут из-за сообщения о минированииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали рейс в Сургут из-за сообщения о минировании. Как пишет Znak.com ссылаясь на источника в силовых структурах, информация о минировании самолета авиакомпании «Ютэйр», который должен будет вылететь из Екатеринбурга в Сургут, поступила от неизвестного по телефону. Сообщение оказалось ложным. Самолет уже осматривают. На месте скорая и пожарная службы. Сообщается, что после проверки самолет вскоре улетит.

Информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. Подробности обещали рассказать позднее.

На онлайн-табло указано, что рейс задержан

На онлайн-табло указано, что рейс задержан

ИСТОЧНИК KP.RU

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