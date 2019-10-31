В Екатеринбурге задержали рейс в Сургут из-за сообщения о минировании. Как пишет Znak.com ссылаясь на источника в силовых структурах, информация о минировании самолета авиакомпании «Ютэйр», который должен будет вылететь из Екатеринбурга в Сургут, поступила от неизвестного по телефону. Сообщение оказалось ложным. Самолет уже осматривают. На месте скорая и пожарная службы. Сообщается, что после проверки самолет вскоре улетит.

Информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. Подробности обещали рассказать позднее.