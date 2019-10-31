Сообщил о минировании самолета: в Екатеринбурге задержали телефонного хулигана

СЕГОДНЯ 21:24 2019-10-31T21:24:30+03:00

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В Екатеринбурге сегодня вечером задержали телефонного хулигана. Он позвонил по телефону и сообщил о минировании самолета. Из-за лже-минера воздушное судно авиакомпании «Ютэйр» задержали в аэропорту для проверки. Самолет должен был лететь в Сургут. Личность хулигана установили меньше чем за час.

- Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать личность лжеминера, который оказался гражданином России 1982 г.р. Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU