Сообщил о минировании самолета: в Екатеринбурге задержали телефонного хулигана
В Екатеринбурге сегодня вечером задержали телефонного хулигана. Он позвонил по телефону и сообщил о минировании самолета. Из-за лже-минера воздушное судно авиакомпании «Ютэйр» задержали в аэропорту для проверки. Самолет должен был лететь в Сургут. Личность хулигана установили меньше чем за час.
- Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать личность лжеминера, который оказался гражданином России 1982 г.р. Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU