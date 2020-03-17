«За день мне показывают средний палец больше 1000 раз»: как на Урале работает система камер, штрафующая водителей-лихачей

В конце февраля на Урале активно обсуждали видео, на котором разгневанный водитель трактора засыпал снегом «треногу». Так в народе называют передвижные камеры, которые фиксируют нарушения ПДД. Кто-то этот поступок осудил, но гораздо больше людей высказались в поддержку тракториста. Его даже прозвали «народным мстителем».

После этого поступка тракториста свердловская ГИБДД решила наглядно рассказать о пользе, которую приносят «треноги», а также стационарные камеры. Кстати, правильно они называются рубежи автоматической фото-фиксации правонарушений.

Журналистов собрали в пассажирском автобусе и повезли на Серовский тракт. По дороге начальник областного центра автоматической фиксации нарушений Дмитрий Кузнецов рассказывает, что ГИБДД удалось добиться снижения числа ДТП на перекрестках, считающихся на проблемными. Например, на Крауля-Токарей. Там ежегодно происходило много ДТП, бывали и смертельные случаи. Но когда на проблемном перекрестке установили камеры, все начало меняться.

Дмитрий Кузнецов провел с журналистами несколько часов, рассказывая о системе рубежейФото: Алексей БУЛАТОВ

- 11 июня нынешнего года здесь были установлены средства фиксации. После этого резко уменьшилось число ДТП. Погибших и пострадавших не стало. С момента установки рубежей здесь фиксировались лишь ДТП с повреждениями машин, - рассказывает Кузнецов.

По словам госавтоинспектора, на Крауля-Токарей многие водители сильно разгонялись, были и другие нарушения, например, некоторые автомобилисты проезжали на красный, а кто-то заезжал за стоп-линию. Все эти нарушения способна установить рубежи автоматической фиксации.

«ОДНАЖДЫ НА МЕНЯ КАМЕРУ АТАКОВАЛ БАЙКЕР»

Тем временем автобус с журналистами выезжает на Серовский тракт. Первая остановка – 18-й километр трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Этот рубеж примечателен тем, что может не только отслеживать нарушения автомобилистов, но и фиксировать изменения погоды. Место, где расположены эти камеры также называют метеопостом.

Эта камера не только выискивает нарушителей, но и отслеживает чистку трассыФото: Алексей БУЛАТОВ

- С помощью этого рубежа можно фиксировать, в каком состоянии находится трасса. Фиксируется насколько хорошо от снега очищены дорога и обочина, - объясняет Дмитрий Кузнецов.

Затем мы едем к новому рубежу, но уже мобильному. В народе такие системы называют «треногами». Их обслуживает оператор, который возит систему в своей машине.

Станислав приезжает к посту на этой машине. Он возит с собой лопату, чтобы было проще встать в местах, где водители не ожидают его увидеть

Нас встречает Станислав Березин. Он - оператор передвижного комплекса «Кардон-М». Мужчина работает оператором уже два года. Его смена начинается в 06:30 утра. Данные с камеры приходят Станиславу на ноутбук. Оператор выявляет не только лихачей, но и видит если мимо него проезжает машина, которая, к примеру, находится в розыске. Тогда оператор передает данные об этом автомобиле ближайшему экипажу ГИБДД.

Однажды "треногу" пытался унести байкер, но Станислав не дал этого сделатьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Да, многие водители проявляют агрессию, кто-то показывает неприличные жесты. В день, думаю, это бывает больше 1000 раз, - признается Станислав.

Также «треноги» норовят засыпать снегом и грейдеры. Такое бывает довольно часто, признается Станислав. Один из самых жестких случаев с ним произошел летом. Тогда его «треногу» пытался разбить байкер, спрятавшийся в кустах. Станиславу с трудом удалось отразить нападение. С тех пор он на всякий случай возит с собой газовый баллончик.

Станислав Березин уверяет, что не знает точное места расположения «треног». По его словам, свой маршрут он узнает лишь утром, когда получает оборудование.

ВОДИТЕЛИ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ НОМЕРА ТАБЛИЧКАМИ, НЕ УЙДУТ ОТ НАКАЗАНИЯ

После небольшой экскурсии по Серовскому тракту журналистов везут в центр автоматической фиксации нарушений, расположенный в управлении областной ГИБДД на Чкалова,1.

По дороге Дмитрий Кузнецов рассказывает о том, как ГИБДД удалось обхитрить водителей, снижающих скорость перед стационарными камерами.

Данные с камер о нарушителях со всей области стекаются в этот кабинетФото: Алексей БУЛАТОВ

- Водители уже выучили, где висят рубежи. Перед ними они сбрасывают скорость, зато потом от души разгоняются. Тогда мы начали выключать эти рубежи, а после них стали ставить передвижной комплекс. В этом случае фиксировалось уже по 500-600 нарушений в день, хотя раньше их было по 10-15, - рассказывает Кузнецов.

Сотрудники ГИБДД, работающие в центре автоматической фиксации нарушений, в день выписывают по 5-6 тысяч штрафов. В центре обрабатывают нарушения, стекающиеся со всех камер области.

Некоторые автомобилисты используют специальные таблички, закрывающие часть номерного знака. Чтобы ловить таких лихачей в центре есть специальный сотрудник. По фотографии инспектор внимательно смотрит на марку авто и видимые символы на номерном знаке. Потом он анализирует эти данные и точно устанавливает, кому принадлежит машина со «спрятанными» номерами.

Сотрудники ГИБДД уверяют, что «палочной» системы у них нет. То есть, никто не ставит им задачи через камеры оштрафовать определенное число нарушителей.

А теперь немного статистики от свердловской ГИБДД. За год в области по камерам фиксируется больше 3 миллионов нарушений. По ним выписывают штрафов на общую сумму около двух миллиардов рублей.

На участках дорог, где ввели автоматическую фиксацию нарушений ПДД, снизилось количество аварий. В том числе смертельных. На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск аварийность уменьшилась на 15,4%, на автодороге Екатеринбург–Серов число ДТП снизилось на 0,7% (в обратном направлении на 6,8%), а на Пермском тракте после появления камер этот процент составил 6,6.

Согласно концепции размещения новых рубежей, к 2024 году в Свердловской области появится еще 326 камер, из них 141 – в Екатеринбурге.

Дмитрий Кузнецов назвал некоторые перекрестки уральской столицы, где планируют установить камеры. Среди них Восточная-Куйбышева, Восточная-Декабристов, Машинная-Луганская, Машинная-Щорса, 8 марта-Щорса, 8 марта-Фурманова, Московская-Ленина, Малышева-Мамина Сибиряки, Челюскинцев- Свердлова, Восточная-Первомайская, 8 марта-Циолковского, Белинского-Щорса, Ленина-Генеральская, Белинского-Фурманова, Бебеля-Таватуйская. Челюскинцев-Космонавтов, Шаумяна-Белореченская, Бахчиванджи-Кольцовский тракт, Щербакова-Лыжников, Серофимы Деребиной -Шаумяна, , Космонавтов-Шефская и другие.