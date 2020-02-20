Отомстил за всех штрафников: на Урале объявили охоту на тракториста, завалившего снегом частника с камерой

Вчера по месседжерам и соцсетям разлетелось видео с разгневанным трактористом-лихачом, который решил отомстить за всех автолюбителей и засыпал снегом «спрятавшуюся» на обочине легковушку с треногой - камерой видеофиксации. При этом на протяжении всей записи, которая длится около минуты, мужчина очень эмоционально и нецензурно объясняет свой поступок.

По его словам, такой подарок он решил сделать водителю легковушки, который снимает проезжающие машины на камеру, фиксируя нарушения скорости. Все это происходит на трассе под Верхней Пышмой.

Конечно, мстящее видео не могло обойти стороной и Госавтоинспекцию – лихача-смельчака уже разыскивают. Трактористу теперь грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761858" frameborder="0"></iframe> Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации

- Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области информирует участников дорожного движения, что все камеры фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, размещаются и контролируются региональным Управлением ГИБДД ГУ МВД, - рассказали в отделе пропаганды.

Такие треноги устанавливаются на основе анализа аварийности на том или ином участке и с учетом ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

- Основная цель установки таких комплексов – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, а это невозможно без проведения мероприятий по выявлению и пресечению нарушений ПДД, - добавили в ГИБДД.