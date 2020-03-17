2020-03-17T13:42:07+03:00
Общество

В 2020 году в Свердловской области установят 127 новых камер, чтобы ловить лихачей

Они будут фиксировать превышения скорости, а также ловить нарушителей, проезжающих на красный
Евгений Стоянов
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Новые камеры будут фиксировать превышения скорости, а также ловить нарушителей, проезжающих на красный сигнал светофора и переезжающих стоп-линиюНовые камеры будут фиксировать превышения скорости, а также ловить нарушителей, проезжающих на красный сигнал светофора и переезжающих стоп-линиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году на подъездах к Екатеринбургу установят 50 дополнительных камер, которые будут фиксировать нарушения водителями правил дорожного движения. Камеры появятся на Тюменском, Челябинском, Режевском, Московском и Серовском трактах. Это нужно для того, чтобы снизить число ДТП.

— Разработана концепция размещения новых рубежей (стационарных камер фиксации нарушений. – Прим. Ред.). В период с 2020 по 2024 годы появятся 326 новых рубежей. Из них 141 – в Екатеринбурге, — рассказал начальник областного центра автоматической фиксации нарушений Дмитрий Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что из указанного числа 127 камер появятся уже в этом году, из них 50 рубежей появятся в Екатеринбурге.

Новые камеры будут фиксировать превышения скорости, а также ловить нарушителей, проезжающих на красный сигнал светофора и переезжающих стоп-линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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