2020-03-12T12:54:28+03:00
Общество

«Последний раз такое тепло было в 2016 году»: температура воздуха в Екатеринбурге побила суточный рекорд

Сегодня днем, 12 марта, столбики термометров достигли отметки в +14
Мария Трапезникова
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Температура воздуха в Екатеринбурге побила суточный рекордТемпература воздуха в Екатеринбурге побила суточный рекордФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока вы прячете в шкафы тяжелые шубы и переодеваетесь в легкие весенние пальто, синоптики из Уралгидрометцентра пришли к удивительным выводам – рекордно теплой в регионе стала не только минувшая зима, но и начавшаяся весна.

Сегодняшняя температура, на 12 марта, побила суточный рекорд – столбики термометров днем остановились на отметке +14. Последний раз максимальная температура была зафиксирована в далеком 2016 году – тогда было +7,2.

- Да, действительно, сегодня мы перекрыли суточный максимум. Сегодня, 12 марта, отмечена высокая температура. Она выше всех прежних максимумов, которые наблюдались все прошлые года в эти же сутки, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик области Галина Шепоренко. – Но такая теплая температура продлится недолго: только сегодня и завтра, а вот уже начиная с субботы она пойдет на спад.

Минусовые перепады по ночам ждут регион с 18 марта. Будет ветрено, прохладно, местами может пройти мокрый снег вперемешку с дождем. Даже несмотря на то, что Урал всегда славился своим непостоянным климатом (особенно ранней весной), такое потепление – ненормально для региона.

- Причиной этого стали юго-западные ветры. Они выносят очень теплый воздух с Юга, - добавила синоптик. – Я, конечно, не скажу, что это африканский воздух, но воздух это со средиземский, он очень теплый.

Вместе с тем, сегодня мы рассказывали о том, какая погода ждет екатеринбуржцев на выходные: будет ветрено, дождливо и даже местами снежно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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