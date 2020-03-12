«Последний раз такое тепло было в 2016 году»: температура воздуха в Екатеринбурге побила суточный рекорд

Пока вы прячете в шкафы тяжелые шубы и переодеваетесь в легкие весенние пальто, синоптики из Уралгидрометцентра пришли к удивительным выводам – рекордно теплой в регионе стала не только минувшая зима, но и начавшаяся весна.

Сегодняшняя температура, на 12 марта, побила суточный рекорд – столбики термометров днем остановились на отметке +14. Последний раз максимальная температура была зафиксирована в далеком 2016 году – тогда было +7,2.

- Да, действительно, сегодня мы перекрыли суточный максимум. Сегодня, 12 марта, отмечена высокая температура. Она выше всех прежних максимумов, которые наблюдались все прошлые года в эти же сутки, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик области Галина Шепоренко. – Но такая теплая температура продлится недолго: только сегодня и завтра, а вот уже начиная с субботы она пойдет на спад.

Минусовые перепады по ночам ждут регион с 18 марта. Будет ветрено, прохладно, местами может пройти мокрый снег вперемешку с дождем. Даже несмотря на то, что Урал всегда славился своим непостоянным климатом (особенно ранней весной), такое потепление – ненормально для региона.

- Причиной этого стали юго-западные ветры. Они выносят очень теплый воздух с Юга, - добавила синоптик. – Я, конечно, не скажу, что это африканский воздух, но воздух это со средиземский, он очень теплый.

Вместе с тем, сегодня мы рассказывали о том, какая погода ждет екатеринбуржцев на выходные: будет ветрено, дождливо и даже местами снежно.